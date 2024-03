Csaknem százötvenen neveztek be, őket korosztály szerint osztották be a szervezők.

- Az íjászok egy nagyon összetartó, családias csapat. Szerte az országból érkeztek hozzánk résztvevők, de a Felvidékről is köszönthettünk vendégeket - mondta Csombók Imre, a szervező egyesület elnöke. Nagyon aktív a közösség, hiszen gyakorlatilag minden héten rendeznek valahol versenyt. Ezekre igyekszünk is eljutni, a hazaiakon kívül próbálunk határainkon túl is is tapasztalatokat szerezni. Például Erdélyben, Szlovéniában, Ausztriában, Szlovákiában. Az íjászat tehát egy népszerű sport, de éppen ilyen fontos a hagyományőrzés is. Többen öltenek korabeli viseletet ilyenkor.

Csombók Imre kifejtette: íjakból többféle látható egy-egy versenyen. A nomád íjtól kezdve "vendégkategóriában" már a vadászreflex íjakat is lehet nevezni. A résztvevők között van minikategória is, abban a legkisebbek, a hét év alattiak versenyeznek.

A célpontok is érdekesek. Vannak ügyességi célok, amiket bármiből lehet építeni, csak legyen rajtuk találati zóna. Lehetnek a 2,5D-s célok, amelyek általában egy állatot ábrázolnak: szarvast, vaddisznót. Léteznek a 3D-s célok, ezek már élethűen jelenítik meg az állatot.

- A miénk öröm íjászverseny, itt a távolságok nincsenek behatárolva, a másfél-két métertől akár a harminc méterig is terjedhet a távolság. Utóbbi már egy plusz kihívást jelent. Érdekes és ritka lehetőség a farádi versenyen a lóhátról való célzás és lövés. A rábatamási lovasok segítségével az íjászok lóhátról vehetik célba a kijelölt táblát.