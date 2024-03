Harmadszor rendeztek Nyúlon családi napot a helyi hagyományőrző lovasok jóvoltából. Mint Erős Gábor szervező elmondta, a cél a településen élők összehozása, a közösségi élet felpezsdítése volt. Sikerrel, mert nagy érdeklődés mellett tartották meg szombaton az eseményt, végig 200-300 érdeklődő figyelt vagy vett részt a változatos programokon.

Volt minden: hordóvonatozás, versenyek, mint például tojáscipelés kanállal, kutyás bemutató, off-road autózás, íjászat, és persze mazsorett-csoport, kirakodóvásár. Kicsik és nagyok remekül szórakoztak, és csak tetézte a vidámságot, amikor a pónilovaglásról az egyik póni elszabadult, és a Queen együttes éppen felhangzó We will rock you című számára rohangált körbe, míg el nem kapták.

Ezuttal az időjárás is kegyes volt, napsütésben és tavaszi melegben szórakozhattak a nyúliak és a környező települések lakói a hosszú hétvége egyik leghangulatosabb programján.