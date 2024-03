A kerekasztal-beszélgetés résztvevői kifejtették a nyelvtanulás jelentőségét a mai fiatalok életében. Ma legalább egy, de inkább több idegennyelv tudása szükséges ahhoz, hogy valaki érvényesülni tudjon a szakmájában és elindítson egy számára megfelelő karrierutat. A nyelvoktatási szakemberek emellett hozzátették, hogy a nyelvtanulás és annak logikája más kompetenciákat is megnyithat a diákokban, formálhatja, pontosíthatja gondolkodásmódjukat. A nyelvtudás és a nyelvek használata egy idő után sikerélményt is jelent, hiszen – ahogy a beszélgetőpartnerek is elmondták – mindenki életében nagy élmény, amikor képes egyedül idegennyelvi környezetben érvényesülni. Az angol nyelvtudás tekintetében a digitális világ, az internek és a social média nagy lehetőséget, de egyben korlátokat is jelent a mai fiatalság számára a tekintetben, hogy valóban helyesen sajátítsák el az angol nyelv szabályait és megfelelően tudják azt a gyakorlati életben is használni.

Az ezt követő szakmai előadáson Fegyverneki Gergő kifejtette, hogy a digitalizáció egy nagyon gyorsan változó világ, mely használatánál szükséges bizonyos kompetenciákkal felvértezni magunkat. Manapság a világháló az egyéni érvényesülés egyik kulcsa, azonban nagyon fontos, hogy a nem megfelelő használata függőségi problémákat idézhet elő, mint a nomofóbia. Fontos megállapítás, hogy a digitális világot másképp élik meg a felnőttek és a gyerekek és sok esetben tévhitek ütik fel a fejüket a digitális generáció jellemzőivel kapcsolatban. A szakember hangsúlyozta a digitális robbanás, a megjelenő új készségek iránti igények, valamint a nevelési megújulás szerepét. Minden generáció eltérő bizonyos tekintetben, azonban a digitális generációnak is nevezett Z- és Alfa generációk olyan digitális világba csöppentek bele, melynek következtében egészen eltérő módon viszonyulnak a világ folyamataihoz, a tanuláshoz, a tudás értékéhez és magához az iskolához is. Szülőként és oktatókén is nagyon fontos olyan eszközök és módszerek megtalálása és elsajátítása, melyekkel könnyebben motiválhatóak a gyerekek, diákok és kifejleszthetőek az olyan készségeik, melyekre egyre inkább szükségük lesz az állandóan és rohamosan változó világban.

Az MCC Egyetemi Program hallgatói hasonló mélységű és témájú előadásokat hallhatnak az év során minden képzési központunkban. MCC-s egyetemi programos csapatunkhoz akár most is csatlakozhatnak az érdeklődők, hiszen nemrég indult el az Iskolarendszer felvételink, amire elsőéves egyetemisták jelentkezését várjuk a budapesti és vidéki képzési központjainkban. (https://ep.mcc.hu/).