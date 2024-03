Azt hihetnénk, hogy egymás szinonimái. Hogy nőnek és hölgynek lenni ugyanaz. Ám, hogy az mennyire nincs így, kiderült Görög Ibolya mosonmagyaróvári előadásán.

A protokoll-nagyasszonya, a Miniszterelnöki Hivatal egykori protokollfőnöke A nő és a hölgy – Rajtunk múlik! címmel várta az érdeklődőket az Erdős Anita és Karászi Ágnes által megálmodott • NEKED csapata szervezésében a mosonmagyaróvári Flesch Központba szerdán. A teltházhoz főként a szebbik nem képviselői járultak hozzá, igaz néhány férfi hallgató is kíváncsi volt a szakemberre. Mert hát ők is kaphattak hasznos tanácsokat, mert a hölggyé válásunkhoz bizony ők is szükségesek.

Görög Ibolya rögtön egy érdekességgel kezdte humorral, vidámsággal és sok-sok anekdotával átszőtt előadását. Olyan törzseket, népeket mutatott be, ahol a nők a vezetők: matriarchális társadalomban élnek a moszuok, a khászik, a minangkabauk, de női uralom van a tuaregeknél is. A kenyai Umoja pedig egy olyan, 1990-ben alapított település, amelyet csak nők lakhatnak.

– Az elegancia nem pénz, hanem tartás kérdése – emelte ki még a szakember, aki szerint egy igazi hölgy egyenes derékkal, felemelt fejjel jár. A testtartás mellett kitért az arckifejezésre, öltözködésre és kellékekre is.

Az elegancia nem pénz, hanem tartás kérdése

A protokoll-nagyasszonya sorra vette a köszönéstől, a bemutatkozástól, a kézfogáson keresztül a szép beszédig minden ismérvét egy hölgynek. Felhívta a figyelmet a szemkontaktus fontosságára a kommunikáció során, de választ kaphattunk arra is, hogy hogyan igyuk kávénkat, teánkat és hogyan fogyasszuk a szívószálas italokat. Részletesen beszélt a tegezés-magázás kérdéséről.

Mint mondta, egy tanult ember számára fontos, hogy tartsa magát a megbeszélt időponthoz, nem késhet.

– Egy hölgy vigyáz a szép szavakra, nem affektál, nem beszél hangosan – javasolta a szakember, aki rámutatott arra is, hogy hogyan üljünk elegánsan, vagy álljunk megfelelően a közönség előtt.