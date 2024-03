Apraja és nagyja összegyűlt a csáfordjánosfai erdőben, hogy megcsodálják a tőzikerengeteget, miközben a szabadban jókat ettek és ittak, sétakocsikáztak, a gyerekek pedig lovagoltak és íjászkodtak. A fesztiválra kitelepültek a rábaközi termelők és kézművesek is.

– Hetedik alkalommal rendeztük meg a Nőnapi Tőzike Fesztivált. A látogatók a programok és a vásár mellett bejárhatták a két kilométeres tanösvényünket. Négy éve kezdtük el fejleszteni a területet. A forrásokat az önkormányzat biztosítja és az önkéntesek segítenek a kivitelezésben – kezdett bele Németh Albert, Csáfordjánosfa polgármestere. – Ugyan a múlt heti meleg miatt idén korábban borult fehér tengerbe az erdő, így is megtekinthették a látogatók a tőzikéket. A tavalyi fesztiválunkhoz képest most közbeszólt az időjárás, ami miatt visszarettenhettek az érdeklődők, de kétezer főre saccoljuk a vendégeink számát – mondta el a polgármester. Hozzátette, jövőre is szeretnék megrendezni a fesztivált.