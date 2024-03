A Látópont Hálózatot a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület hozta létre, hogy olyan települések, közösségi színterek, közművelődési intézmények vagy civil szervezetek lehessenek a tagjai, akik érthető és eltanulható közösségi gyakorlatokat mutatnak be és ezeket a látóutak során másokkal is megosztják. Ezeknek az utaknak köszönhetően az érdeklődők olyan közösségi gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatokat szerezhetnek, amelyekből inspirálódhatnak és a későbbiekben a saját környezetükben is kipróbálhatnak. A program megszólítja a fiatalokat is, így nyújtva segítséget a szakmai utánpótlásnak nemcsak hazánkban, hanem a Kárpát-medence teljes területén.

– Tavaly novemberben a Balaton-felvidék közelében fekvő Taliándörögdön és a Várpalota közeli Jásdon vettem részt látóúton és tulajdonképpen az ott hallott jó példák és az egész kezdeményezés szellemisége keltette fel a figyelmemet és ennek hatására gondoltam úgy, hogy mi is versenybe szállunk a címért – mesélt a kezdetekről Fülöp Zoltán, Sopronkövesd polgármestere. – Önkormányzatunk mindig kiemelt figyelmet fordított a minőségi és változatos kulturális programokra, amiket egy-egy új helyi érték bemutatásával, a helyi erőforrások bevonásával valósítottunk meg. Évente legalább húsz saját, önálló eseményt szervezünk, melyek között szerepel évszakonként egy túra, ismeretterjesztő programmal és előadó-művészettel fűszerezve. Hagyománya van a nyaranta megrendezett Piknikkosaras Koncertnek is, amely évről évre szép számmal vonzza a környékbelieket, de mindezek mellett is van jó néhány ismeretterjesztő, kulturális program és előadás településünkön, amelyek jó alapnak bizonyultak a címért folyó küzdelemben – tette hozzá. – Óriási öröm volt az elnyerése, ami egyfajta rangot is jelent, amelyet büszkén viselünk. Amikor megkaptuk a Látópont cím adományozására szóló meghívót, akkor szembesültem azzal, hogy az idei huszonhét nyertes között van a Fertőhomoki Horvát Tájház és a fertődi kulturális központ is. Büszke vagyok arra, hogy mindhárom település bekerülhetett a cím birtokosai közé, és jelenleg három aktív Látópont is van a vármegyében és szűkebb régiónkban. Örömmel tölt el, hogy a jövőben a közösségi értékeinket a látóutakon bemutathatjuk a hozzánk érkezőknek – zárta a beszélgetést.