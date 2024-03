Bizsu a Bécsi udvarban:

Részt vett az udvar tervezésében

Közel negyven éve nyitva van

Ékszer, hajdísz és képeslap is található nála

Gyimesi Évát sokan ismerhetik, a Bécsi udvarban van a bizsus üzlete.

Fotó: Rákóczy Ádám

Bizsu lett a dohányboltból

– Az üzleteknek licit útján kerestek bérlőt. Ezek főleg butikok, vagy kapualjakban megbújó kis boltok voltak. A Kisalföldben megjelent egy cikk, arról hogy pályázni lehet a vállalatnál üzlethelyiségekre. Leadtam a jelentkezésem, elmentem az eredményhirdetésre, és akkor, ott, 36 évesen megnyertem egyet – mesélte lapunknak a piros bársonyos ékszertartókkal teli bolt tulajdonosa. Azt is hozzátette: dohányüzletnek lett meghirdetve, de akkoriban abból nem lehetett megélni.

Mielőtt megnyitott volna, az üzletvezető elvégzett egy gyorstalpaló kereskedelmi tanfolyamot, kapott rá ugyanis egy hónapot, hogy felkészüljön a bolt átvételére. Így tanult meg könyvelni és bevételt kezelni. Még mielőtt megnyerte volna a pályázatot, ellátogatott Budapestre, ahol ékszer készítőket keresett.

Egyedül dolgozott

– Minimális összeggel nyitottam meg, nem is volt alkalmazottam körülbelül két évig. Az édesanyám segített be, ha dolgom volt. Kezdetben madzagon lógtak a bizsuk. Mellette plüssállatokat és kézműves dolgokat árultam. Sokan szerették a boltomat, jól is ment az üzlet. Jöttek ki a diákok a Kazinczyból, a Révaiból és ott álltak. Nem volt a sornak vége – tette hozzá Gyimesi Éva. Azt is kiemelte: 1986-87-ben nyüzsgött az utca, a Baross úton zajlott az élet.

Az Arany János utcai udvar 38 évvel ezelőtt lett kész: először a Bécsi Kávéház nyitott, majd a Szürkebarát Borozó, de kínáltak itt divatárut és könyveket is. Hat üzlet várta a vásárlókat összesen, ma már csak ketten vannak nyitva. A gyönyörű, nagy helyiségeket most raktárnak használják. Bérelte azokat tetováló és kreatív bolt is, de nem volt náluk nagy mozgás.

Sokszor változtak a boltok

– Tavaly megszűnt a borozó, a helyén lett egy alkotóműhely, amelynek szintén nem nyílik az ajtaja hónapokon keresztül. Az üres üzleteket és kirakatokat senki sem takarítja, koszos, poros az ajtó és az ablak. Ha nincs bennük élet, akkor tönkremennek. Ez lehangoló az emberek számára, nem vonzza tehát ide semmi a vásárlókat, csak levágják a kanyart oda meg vissza – mondta lapunknak Éva.

A boltvezető szerint, már a belvárosnak sincs vonzereje. A multik megnyitásával rohamosan elfogytak a központból a vásárlók. A nők is inkább sportosan járnak, megváltozott a divat. Kevésbé érdeklődnek az elegáns ékszerek iránt. Képeslapot is árul, ő volt az első a városban a posta után. Éva azt mondja, hogy nincs nagy kereslet, mert már senki sem ír. Arra vesznek csak, hogy beletegyék a pénzt, utalványt, színházjegyet, tehát csak a zsebes képeslapokat keresik.

– Én maradtam itt ilyen kőkorszaki állapotban – mondta a már nyugdíjas tulajdonos. – Szinte a bőröm alatt van az üzlet vezetése. Megszoktam, szeretem, sok emlék és élmény fűz ide, nem is tudnám elképzelni, hogy állandóan otthon legyek – tette hozzá.

Nagy gonddal válogatja a termékeit

Már két éve próbálja eladni az üzlet bérleti jogát, árukészlettel együtt. Érdekes ugyanis, hogy egyenként válogatja ki az eladásra szánt ékszereit. Rászán egy teljes napot, felutazik Budapestre, és akkor reggeltől estig járja a boltokat, válogat. Elmondása szerint lehet, hogy azért kötődik ennyire a vállalkozásához, mert minden terméke a személyes ízlését tükrözi.

– A vendégköröm velem együtt öregszik. A január mindig tiszta veszteség, de mikor eljön a tavasz az ötven-hatvan éves korosztály megjelenik nálam. Mindig maguknak vásárolnak, nem ajándékot. Nem csoda, ha gondban vannak, az ember sokszor tényleg nem tudja, hogy kinek mit vegyen. Hamarosan vége lesz a kiskereskedéseknek, hiszen mindent interneten vásárolnak, látatlanban. Nem veszik a fáradtságot, hogy sétáljanak egyet és úgy nézelődjenek. Minden a kényelem – osztotta meg lapunkkal érzéseit Éva.

Nem tudja mit hoz a jövő

Az üzletvezető nagyon várja a tavaszt. Lekerülnek a nagykabátok, a nők előveszik a szép ruhájukat, az őket lengedezve követő szoknyáikat, és akkor majd talán vesznek maguknak ékszereket. Olyankor mindig nagyobb az élet is az Arany János utcai udvarban. A bolt az esküvői szezonban népszerűbb még, de Évához sokan mennek szalagavatók és diplomaosztók idején is. Ilyenkor inkább hajdíszeket keresnek.

– Bár már csak hobbi szinten csinálom, nem tudom meddig maradok még itt. Ha véletlenül sikerülne eladni, és valaki átvenné az üzletet, akkor ide fogok ülni a lépcsőre és itt fogom majd potyogtatni a könnyeimet – mondta a Bizsu Box tulajdonosa.

Fotó: Rákóczy Ádám