Nevelő célzatú út

A győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban idén inkább egynapos kirándulásokat tartanak. Az iskola az érettségi szünetben biztosít egy napot az osztályoknak a tanulmányi utakra. A szálláshelyek és a buszbérlés árai megemelkedtek, egy éjszaka körülbelül 6 ezer forintba kerül. A Kazinczyban 25 osztály van, mindenki máshová megy, az úticélt az osztályfőnök találja ki. Általában idehaza kirándulnak, de nagyon népszerű Prága is, illetve a Kazinczy Ferenchez köthető helyek.

– Idén az 5. osztály győri városnéző sétán vesz részt, hogy megismerjék szülővárosukat. A 11. osztály Sátoraljaújhelyre megy, míg a 12.-esek Budapestre utaznak a Terror házába – osztotta meg lapunkkal terveiket Pintér Ildikó, osztályfőnök.

Azt is hozzátette: általában ha osztályként mennek, akkor igénybe tudnak venni csoportos kedvezményeket, akár ingyenes is lehet maga az utazás. Ha mégis előfordulna, hogy valamelyik diák családja nem engedhetné meg magának a kirándulást, az összetartó szülőközösség biztosan összedobná. Illetve a Határtalanul! pályázat keretében van lehetőségük a diákoknak ingyenes utazásra is.

– Osztályfőnökként mindig arra törekedtem , hogy legyen legalább egy olyan kirándulás az évben, ami mindenki számára elérhető. A részvétel nem kötelező, de nagyon sok célja van egy ilyen útnak. Például sokat tanulhatnak a diákok, emellett csapatépítő hatása is van. A tanáraink számára inkább nevelő célzata van, olyan mintha napi 24 óra osztályfőnöki órát tartanának – foglalta össze gondolatait a Kazinczy Ferenc Gimnázium tanárnője.

Már csak egy napra mennek

– Az osztálykirándulások célja mindig kettős. Egyrészt szeretnénk, ha az osztályközösséget minél jobban összekovácsolná, másrészt megpróbáljuk az adott tanév rajz, ének, történelem vagy irodalom tananyagához kapcsolódó helyszíneket kiválasztani – tudtuk meg Varjaskéri Anitától, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Ami igazgatóhelyettesétől, aki maga is osztályfőnök.

– Az úticél fő irányát mindig az osztályfőnök dönti el, de az egyes megállók helyszínébe a gyerekek is beleszólnak, kikérjük a véleményüket. Fontos az is, hogy például az osztályból hányan látták már az adott múzeumot. Ha már nagyon sokan, akkor érdemes azt a helyszínt kihagyni – tette hozzá.

– Sajnos az osztálykirándulásokra külön pénzt nem kapunk, azt főleg a szülők fizetik, ezért van az is, hogy manapság már a 7. és 8. évfolyamban is csak 1-1 napra tudjuk elvinni a gyerekeket, hiszen nem akarjuk nagyobb költséggel terhelni a szülőket. Korábban az volt a jellemző, hogy 1.-6. évfolyamon egy napos kirándulást, a 7. és 8. évfolyamon pedig kétnaposakat szerveztünk – osztotta meg lapunkkal az osztályfőnök.

– Mivel iskolánkban művészeti oktatás is zajlik, lehetőségünk van rendhagyó osztálykirándulást szervezni diákjainknak. Erdélybe 1999 óta utazunk a gyerekekkel annak érdekében, hogy megismerjék az erdélyi magyar közösségek kultúráját, hagyományaikat, táncukat, zenéjüket. A Határtalanul! pályázatban 2013-ban vettünk részt először, amely a tanulók költségeinek nagy részét fedezte. Iskolánknak a Maros táncegyüttessel van kapcsolata, így a végállomás mindig Marosvásárhely. Útközben olyan tájegységeket is megtekinthetünk Erdélyben, mint a Mezőség vagy Kalotaszeg. Mindamellett, hogy a kirándulás maradandó élményt nyújt a gyerekeknek, a néptánc szempontjából is fontos – zárta a beszélgetést.