Élsportolók és profi e-sportolók

Ottjártunkkor az Egyetemi Sportcsarnokban épp egy dél-koreai és egy német csapat mérte össze tudását drónfociban, ami hazánkban még teljesen újnak számít, de a pálya körül összegyűlt tömeg alapján sokak érdeklődését felkeltette.

A profi e-sportolók ugyanúgy ügyelnek az étkezésükre, valamint a mentális és fizikai egészségükre, mint más sportágak legjobbjai.

A társszervező Széchenyi István Egyetem részéről Kovács Tamás egyetemi főszervezőt és Nagy Zsoltot a SZESE E-sport Szakosztály vezetőjét kérdeztük.

- Úgy látjuk, hogy a régebbi idők negatív társadalmi megítélése kezd elmúlni, nagyon sok szülő jött el egészen fiatal gyerekekkel is a rendezvényre. Ennek nagyon örülünk, mivel a programkínálat összeállításánál is figyeltünk arra, hogy kombináljuk a szórakoztató és az edukatív tartalmakat. Ahol még lehetne fejlődni, az a profi e-spot megítélése. Ezeket a játékosokat sajnos itthon még most sem feltétlen kezelik úgy, mint a hagyományos sportágak élsportolóit. Pedig felkészülés tekintetében nagyon hasonlóan működnek. A profi e-sportolók ugyanúgy ügyelnek az étkezésükre, valamint a mentális és fizikai egészségükre, mint más sportágak legjobbjai. Az Egyetemi e-sport szakosztály is ezeket az értékeket közvetíti. A működés kezdete óta egy nagyon jó közösség alakult ki, amely teljes mértékben lerombolja a gamerséghez és az e-sporthoz tartozó régi, és téves sztereotípiákat.

A győri PlayIT Show és Széchenyi Egyetem Gamer Feszt résztvevői a hazai gamig és e-sport élet több meghatározó alakjával találkozhattak a rendezvényen, sőt profik ellen is versenyezhettek Call of Duty, Counter-Strike 2 és League of Legends játékokban.