Vajon miért ittak az emberek a történelemben? - tette fel a kérdést. - Az egyik oka az úgynevezett instrumentális ivás volt. Ez azt jelenti, hogy az emberek azért ittak, mert a szervezetüknek szüksége volt az energiabevitelre vagy a tápanyagra. Másik típusa a narkotikus ivás, ami már régen is azt jelentette, hogy az emberek ki akartak szakadni a valóságból, aminek lehetett vallási, rituális oka (középkorban), de állhatott mentális ok is mögötte. Az alkoholfogyasztás harmadik nagy köre pedig, hogy azért italoztak az emberek, mert kapcsolatot akartak tartani egymással vagy meg akarták könnyíteni a kapcsolatteremtést a másik emberrel