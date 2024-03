Az idei Audi Lendületben magazinsorozatunkat Kerek Zsolttal folytatjuk, aki 24 éve lánglovag, tehát már élete felét a tűzoltóságon egyenruhában és védőfelszerelésben töltötte. Elmondása szerint a felmenői között nem volt tűzoltó, mégis ezt a hivatást választotta magának. Pályafutását a Rába Front létesítményi tűzoltóságnál kezdte, majd a győri hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál folytatta, de több mint tíz éve az Audi Hungaria Létesítményi Tűzoltóság kötelékében dolgozik.

Kerek Zsolt létesítményi tűzoltóként kezdte a pályáját, majd hivatásos lett, s a ranglétrát végigjárva átigazolt a négykarikás vállalathoz.

Fotó: Csapó Balázs

Magasépítőből lánglovag

– A győri Hild József Építőipari Technikumban végeztem magasépítő technikusként. A technikum elvégzése után nem találtam a helyem, a szakmám helyett új lehetőségek után néztem. Az egyik jóbarátom a Rába-tűzoltóságon dolgozott mint létesítményi tűzoltóparancsnok. Ő vetette fel, miért nem próbálom ki magam ezen a területen. A sorkatonai szolgálatot követően már próbálkoztam a hivatásos tűzoltóságon, de akkor helyhiány miatt sikertelenül, ezért a Rába Front kft. tűzoltóságnál helyezkedtem el, ahol az alapfokú tűzoltótanfolyamon tetszett meg igazán a szakma – emlékezett vissza a kezdetekre Kerek Zsolt.

– A középiskolában szerzett szaktudásomat is tudtam hasznosítani, hiszen jól jön, ha tűzoltóként tudod, hogy egy égő épületben mikor és hova léphetsz, illetve milyen az épületszerkezetek állékonysága vagy hőtűrési képessége – tette hozzá a szakember.

Másodjára sikerült

Zsolt nem adta fel az álmait, 2002-ben újra jelentkezett, ekkor már sikerrel járt és beosztott tűzoltóként hivatásos kötelékbe került. A munkarendje lehetővé tette, hogy kiegészítő végzettségeket is szerezzen, kipróbálta magát villanyszerelőként is, mely ismeretek szintén jól kiegészítették szaktudását. Ezek a kitekintések csak megerősítették abban, hogy választott hivatása valódi életfeladata is egyben. Kerek Zsolt 2007-ben – több kollégájával együtt – tűzoltótechnikusi majd felsőfokú szakmai képesítést szerzett. Hivatásos pályaszakasza zárásaként – beosztott tűzoltóból – 2012-re műszaki-biztonsági tiszt lett.

A négykarikás vállalat alapítása óta nagy hangsúlyt fektet a tűzvédelemre, a tűzoltóság a vállalattal együtt fejlődött, bővült. 2013-ban eljött a váltás pillanata mind az Audi Hungaria Létesítményi Tűzoltósága, mind Zsolt életében. Kilépett a hivatásos szolgálatból és a vállalatnál újonnan létrehozott szolgálatparancsnoki munkakörben folytatta pályáját. A váltással egy kisebb közösséget szolgál, de hivatása iránti elkötelezettsége nem változott. Ezen irányvonal mentén vezeti 19 kollégáját nap mint nap.

Új hely, új lehetőségek

– Nem volt könnyű otthagyni a városi parancsnokságot, viszont vonzott az új kihívás, a szolgálatparancsnoki pozíció. Az Audi Hungaria pedig lehetőséget adott erre. A műszaki-biztonsági tiszti beosztás is sokat jelentett, viszont hiányzott, hogy igazán megélhessem a tűzoltói lét izgalmait, kihívásait. A váltással ezt is megkaptam, ráadásul nem egyedül jöttem a vállalathoz, négy korábbi kollégámmal együtt szerződtünk le – fejtette ki Kerek Zsolt.

Kerek Zsolt tűzoltó az Audi Hungariánál új lehetőséget kapott, hogy szolgálati parancsnok legyen.

Fotó: Csapó Balázs



A tűzoltó azt gondolta, hogy tízévnyi hivatalos szolgálat után és az évi 300 vonulás mellett az Audi Hungariánál már nem tudnak neki újat mutatni… Ebben azonban tévedett.

– A vállalatnál rutinból irányítom majd a beavatkozásokat..., gondoltam magamban. Be kell vallanom, ez nem így történt. A legnagyobb nehézség az volt, hogy oda is kell találni egy esemény helyszínére. Gyakran mondják, hogy az Audi győri telephelye város a városban. Egyáltalán nem tévednek. Talán annyi a különbség, hogy itt utcák helyett csarnokok szerint tájékozódunk – fogalmazott a szolgálatparancsnok.

– Idővel beletanultam, és mára már félmondatból is tudom, hova riasztanak bennünket. Viszont a kezdetekkor ez nem volt ilyen egyszerű. Természetesen volt egy helyettesem és sok segítőkész kolléga, akik támogatták a munkámat. Nélkülük még az is lehet, hogy elvesztem volna – mondta nevetve Kerek Zsolt.

A megelőzés a legfontosabb

A győri gyárban nincsen olyan tűzveszélyes tevékenység, ahol ne jelennének meg a vállalati lánglovagok legalább egyszer, és ne ismertetnék a tűzvédelmi szabályokat. És itt jön a másik újdonság, ami eltér a hivatásos feladatoktól.

– Beavatkozó és megelőző feladatokat is egy személyben kell ellátnunk. Sőt, számunkra fontosabb az utóbbi, hiszen nem akarjuk, hogy tűz üssön ki – emelte ki.

– Sokkal könnyebben meg tudjuk akadályozni a nem kívánt tűzeseteket, mint a hivatásos szolgálatban, hiszen itt egy zárt rendszer működik. Mindent ellenőrzünk, a különböző érzékelőberendezésekkel nyomon tudjuk követni percről percre a folyamatokat. A legapróbb eltérést és veszélyhelyzetet is kiszűrjük, ami nagyobb problémához vezethetne. Amint jelez egy érzékelő, mi máris indulunk és néhány percen belül kiérkezünk. Persze az a cél, hogy ebből minél kevesebb legyen, és ennek érdekében együttműködünk a gyár tűzvédelme mellett szinte az összes szervezeti egységgel – hangsúlyozta Kerek Zsolt.

Olyan pillanatokért érdemes felvenni az „egyenruhát”, melyek során segíteni tudunk a bajbajutottakon.

Az audis tűzoltóállománynak azért akad dolga bőven, ugyanis naponta 400–500 eszközt ellenőriznek. Mindennap folyik az elméleti és gyakorlati képzés, és félévente az elsajátított ismeretekből vizsgát is tesznek.

Hiába több a veszélyforrás az autó- és motorgyártásban, mégis kevesebb a konkrét tűzeset, mint a gyár kapuin kívül. Ugyanakkor szoros az együttműködés a városi tűzoltókkal: ha kell, a hivatásosok segítséget tudnak nyújtani a gyáron belül, és van, hogy a létesítményi tűzoltóság tagjai vonulnak a kerítésen túlra.

Egyedi bevetési flotta az Audiban

– Tűzoltóságunk 81 főből áll, egy parancsnokkal és négy szolgálatparancsnokkal az élen. Naponta húsz tűzoltó van készenlétben, ebből tizenhatan a gyár területén teljesítenek szolgálatot, négyen pedig a Logisztikai központban. Mivel hatalmas a gyárterület és a legfontosabb a gyors és hatékony beavatkozás, ezen két helyszínen állandó ügyeletet biztosítunk egy nagy tűzoltólaktanyában és egy kisebb tűzoltóőrsön – ismertette Kerek Zsolt.

Kerek Zsolt több mint 10 éve az Audi Hungaria szolgálatparancsnoka, 19 kolléga dolgozik a közvetlen irányítása alatt.

– Öt kis kategóriás, illetve egy középkategóriás – klasszikus – tűzoltógépjárművünk áll szolgálatban – vezette körbe a Kisalföldet a szolgálatparancsnok.

Különleges képességeket is megtalálhatunk a létesítményi tűzoltóságon, például egy veszélyes anyag eltávolítására alkalmas utánfutót, amit a csapat csak elefántnak becéz. A kevésbé szakavatott szemeknek csak egy négy köbméteres tartálynak tűnik, viszont fontos kellék, mert beépített szivattyújával hasznos eszköze a veszélyes anyagok hatékony kezelésének. A tűzoltóság egy csarnokszellőztető ventilátort is készenlétben tart, amit bizony volt, hogy a hivatásos állomány is kölcsönkért már. Nagyobb tűzesetnél, jelentős füstképződésnél komoly segítséget jelent az 1 millió köbméter/óra légszállítás, ugyanis ez biztosítja, hogy a beavatkozást végzők füstmentes területen hatékonyabban és biztonságosabban tudjanak dolgozni. A lánglovagok a térségben is egyedülálló járművel rendelkeznek, amit néhány éve szereztek be, válaszként az akkumulátortechnológia, az elektromosjármű-gyártás kihívásaira.

– A biztonságos és zárt rendszerben történő oltás elengedhetetlen, amit az elárasztható mentőkonténerrel oldunk meg – mutatta a műveletet Kerek Zsolt.

Az audis lánglovagok a térségben is egyedülálló járművel rendelkeznek, amit néhány éve szereztek be. A felvételen látható jármű az elektromos autók mentésében segíti a bajtársakat tűz esetén.

Fotó: Csapó Balázs

A tűzoltósportokban is kiváló

Nem szabad elfelejteni, hogy nemcsak akkor lendülnek akcióba tűzoltóink, amikor lángok csapnak fel, hanem akkor is, ha valaki bajba kerül.

– Az olyan pillanatokért érdemes felvenni az „egyenruhát”, melyek során segíteni tudunk a bajba jutott embertársainkon – emelte ki Zsolt.

A bevetések alkalmával elengedhetetlen a jó állóképesség, Kerek Zsolt pedig jelentős tűzoltósportmúlttal rendelkezik. A hivatásos csapattal számos versenyen vett részt az elmúlt két évtizedben. Többször volt megyei tűzoltósportversenyeken első helyezett, az országos megmérettetésen hatodik helyezést ért el egyéni összetettben, illetve képviselte már hazánkat Csehországban és Iránban is.

– Zsolt személyében olyan kollégával dolgozhatunk együtt, aki belső hajtóerőből teljesíti feladatait és munkáját hivatásként éli meg, szervezetünk egyik szilárd pillére. Több mint 20 éve követem a pályáját, és ezen idő alatt számtalanszor bizonyította rátermettségét és hozzáértését – foglalta össze véleményét a tűzoltóság parancsnoka.