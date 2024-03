Ahogy portálunkon is olvashatják: őshonos folyóvízi halak telepítésével ünnepelte a vármegyei horgászszövetség az idei halak napját. Tavaly és most is kisgyermekek látogattak el a Mosoni-Duna partjára, az óvó nénik kezét fogva, kicsit megilletődve, de bátran érkezve meg a tartályos kocsihoz.

Nem sokan hallottak eddig a márnáról, mint halfajról, mégis kíváncsian és nagyra nyitott szemekkel kérték a felnőtteket: megsimogatnák az előnevelt halakat, mielőtt vízbe engedik őket. Az egyik kisfiú dicsekedve mesélte: neki aranyhala van otthon az akváriumban. Mindennap gondoskodik róla. Egy másik kislány hozzánk odalépve nagy izgalommal mesélte, mindig édesapjával tart, amikor a családfő a vízpartra megy. Mint mondja: ő még horgászni nem tud, mert kicsi. Ellenben a szákolás nagymestere, azt csak ő végezheti a családi horgászat idején. Egy másik óvodás dédelgetett álmait osztotta meg velünk a rakparton: akármi is történik a jövőben, ő világbajnok horgász lesz.