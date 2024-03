Minden év egyik legnagyobb attrakciója a markológép, amelyet ugyan segítséggel, de a gyerekek is működtethettek és amelyet boldogan irányítottak valamennyien. A hatalmas gép mellett, színes és korosztályonként változó programok is várták a résztvevőket, ahol megismerhették többek között a földbe épített hálózatok felépítését, a vízmérést, de a csőszerelésben is kipróbálhatták magukat.

A markoló minden évben vonzza a diákokat, hatalmas élmény számukra irányítása Fotó: Szalay Károly

Kurucz Erika, a Deák Téri Általános Iskola 1.c osztályfőnöke elmondta, hogy minden osztályával részt vesz a rendezvényen, hiszen rendkívül fontos, hogy a gyerekek egy kicsit előre lássanak a jövőbe, és megismerjék hogyan élhetnek majd tudatosan felnőttkorukban. Hozzátette: Szerencsére a gyerekek érdeklődőek, sokat kérdeznek, érdekli őket az, hogy mi hogyan működik.

A Deák Téri iskola elsősei idén először vettek részt a programban Fotó: Szalay Károly