Tolnai József, a Mosonmagyaróvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökének tájékoztatása szerint a legutóbbi népszavazáson 168-an vallották magukat horvátnak. Most mintegy félszázan gyűltek össze ünnepelni, Mosonmagyaróvár mellett Kimléről is jöttek vendégek.

– A közeledő tavasz, az első virágok megjelenése teszi még szebbé ezt a márciusi napot, amelyen az emberiség szebbik – és mondjuk ki bátran, jobbik felét, a férfiak életének megszépítőit, a nőket köszöntjük. Az ünnep egyre inkább kifejezi mindazt, amit a férfiak a nőkkel szemben éreznek: szeretetet, tiszteletet, megbecsülést, gyengédséget, szerelmet – hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Tolnai József.

Érdeklődésünkre kifejtette: immár huszadik éve szerveznek bált, ahol össze jönnek a horvát nemzetiségűek. Éves programjukban mindig szerepel kirándulás is, melynek keretében a kórus is fellép, bármerre is járnának.

A hölgyeknek virággal is kedveskedtek az ünnepen, melyre a közös vacsora mellett sokan elhozták saját készítésű finomságaikat is.