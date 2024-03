Különleges tervezés

– Nálunk főleg a Milka termékei fogynak. Az idei húsvétra egyedi dizájnt találtunk ki: beöltöztetjük az óriási táblás csokoládét. Kapott nyúlfület és locsolóverset a borítására, illetve üzenetet is lehet rá írni. Ami miatt nagyon népszerű lett szerintem, az az, hogy a csomagolás belsejében színezővel lepjük meg a gyerekeket. Még ismeretlen a termék, de már így is sok fogyott belőle. A figurás édességeket és a csokitojásokat is sokan keresik. Akik az utolsó pillanatra hagyják az ajándékok vásárlását, azok hoppon maradhatnak, addigra ugyanis már nagyon kevés édesség marad – osztotta meg lapunkkal a Csokisziget tulajdonosa, Farkas Zsigmond.

Felvételünkön Farkas Zsigmond, a győri Csokisziget tulajdonosa. Fotó: Csapó Balázs

Népszerű a töltött

A győri Choco Ciao tulajdonosa, Minya Gabriella magyar kézműves-manufakturális termékeket forgalmaz. Vannak külföldi különlegességek is a kínálatában, de elsősorban a hazai édességekben erős.

– Sokféle termékkel készülök az ünnepre. Vannak kifejezetten húsvéti palástba bújtatott csokik, drazsétermékek, nyuszis dobozban, saját csomagolással. Elérhető színes bonbonválogatás is a boltban – osztotta meg lapunkkal a Choco Ciao kínálatát Gabriella.

Azt is hozzátette: aki ma minőségi csokoládét keres, az megtalálja a magyar termékek között.

– Szerencsére sokan bevásároltak már nálam húsvétra. Úgy érzem, hogy folyamatosan ismerik meg a vásárlók az édességeket. Amilyen forradalmon keresztülment a bor, a csokinak is lesz egy ilyen evolúciója, és majd tényleg jó minőségű csokoládét szeretnénk fogyasztani, ajándékba adni. Ez a hét a legerősebb, de már két hete elérhetőek a húsvéti termékek, és szép folyamatosan egyre többen keresték azokat. A legtöbben töltött csokitojásokat vittek magukkal. Népszerű az epres, a mogyorókrémes és a tejcsokoládé-krémes.

El lehet rejteni

– A kisebb gyerekeknek a locsolóverssel ellátott csoki­csomagos dobozt ajánlom. Egyedi, és el is lehet rejteni a kereséshez. A nagyobbaknak tetszhet a szintén manufakturális csokinyalóka, nyúlfigura vagy tojásfigura – fejtette ki véleményét a tulajdonos.