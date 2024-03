A zoológus, ornitológus képzeletben elkalauzolta a hallgatóságot a Varanger-félszigetre, ahol olyan madárfajokat figyelt meg, amelyeket a Fertő-tájon csak vonulási időben, kora tavasszal vagy késő ősszel láthatunk. Fotókkal illusztrálta, hogy a norvégok mennyire tisztelik a természetet. A háztetőket például zöld sok helyen növényzettel borítják, a rénszarvas csapatok pedig szabadon legelhetnek, senki sem őrzi őket. Érdekességként említette, hogy a rénszarvasok mindegyike fülbilétával rendelkezik, így mindenki tudja, melyik állat kihez tartozik.

Természetesen, a Fertő-tájon madarakat kutató ornitológus érdeklődésének középpontjában a madarak álltak. Az utazását pontosan megtervezte, hogy minél több fajt meg tudjon figyelni. Nyáron utazott, amikor a madarak a tundrán fészkelnek, és amikor ott nem megy le a nap. Ennek az volt az előnye, hogy több idő jutott megfigyelésre.

Szó volt, a több mint 300 méter magas sziklákon élő különleges madárfajokról is, mint például a lundáról, a lummáról, vagy a szulákról. A norvég történelemről, valamint a nagy világutazóról, Roald Amundsenről is mesélt, aki előtt a norvégok szerte a Varanger-félszigeten tisztelegnek.

Magyar vonatkozások tekintetében megemlítette Herman Ottót, aki hajóval járta be 1888-ban a norvég fjordokat és szigeteket. Útjáról "Az északi madárhegyek tájáról" című könyvében írt. Szó esett Chernel Istvánról is, az ő könyvének a címe: "Utazás a norvég végvidékére". Ezeket a ritka köteteket kézbe is vehették az érdeklődők.