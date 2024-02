Kereplők csattogása, dobok dörömbölése, furulyák trillázása, és a konyhai fazekak csörömpölése verte fel a kutyák ebéd utáni álmát.

Az ebek döbbeneté csak tovább fokozta, mikor a kapujuk előtt kalózok, unikornisok csontvázak, valamint Micimackó és barátai vonultak el vidám hangzavar közepette. A csapat élén egy takarosan felöltöztetett, de csinosnak egyáltalán nem nevezhető hölgye vittek, hogy az út végén megégessék. Győrzámolyon harmadik alkalommal űzték el közösen a telet.

- Három éve rendeztük meg az első télűzést hagyomány teremtő szándékkal - mondta el Pulai Nikoletta polgármester - A visszajelzések már az első évben is nagyon pozítvak voltak, így folytattuk. Most már a környező településekről is érkeznek résztvevők. A fürdéshez a Szigligeti csobbanás adta az ihletet. Az első alkalommal még csak néhány fürdőzőnk volt. Idén már huszonhárman mártóztak meg.