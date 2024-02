A tavalyi Médiavéradás újdonsága volt, hogy nemcsak közvetlenül a média képviselői, hanem több helyi szervezet sajtó-, illetve kommunikáció terén dolgozó munkatársa is részt vett rajta. Ez idén sincs másként, illetve ismét összekötünk az egészségügyi dolgozók véradásával.

- Idén február 8-ra esett a Médiavéradás napja, ami azért is fontos esemény, mert valamikor évtizedekkel ezelőtt Harcsás Judit, a Kisalföld újságírója úgy gondolta, legyen ez egy olyan nap, amikor a média is példamutatással áll a véradók elé. A csatornáikon keresztül egyébként az év többi részében is aktívan kommunikálják a véradás és ezzel együtt a segítés fontosságát, részvételre buzdítanak egy-egy helyszínen, eseményen. Tavaly a Médiavéradáson az egészségügyi dolgozókkal együtt összesen nyolcvanhárman jelentek meg, őket idén is megszólítottuk. Ma7-17:30-ig várjuk a véradókat a Magyar utca 8. szám alatt. Köszönjük az Oxygen Media, a Győr Plusz Média, és a főszervező Kisalföld munkatársainak azt a helytállást, amit évek, évtizedek óta tanúsítanak. Köszönjük, hogy ezzel is példát mutatnak az embereknek – osztotta meg gondolatait a távolból Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének vezetője, aki épp önkéntes kiküldetését tölti Afrikában.

A mozgalomhoz bárki csatlakozhat kora estig, aki egészséges, elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 66-ot, és legalább 56 napja nem adott vért. A kizáró okokról a véradás helyszínén, illetve a ­veradas.hu oldalon is tájékozódhatnak. Ilyen lehet például bizonyos gyógysze­rek szedése, vagy egyes tartós betegségek, mint az inzulinos cukorbetegség is. Magas vérnyomással viszont adhatunk vért. Emellett egy orvosi vizsgálaton is át kell esni, ami szintén azt szűri, hogy ki adhat vért.