A First Lego League egy nemzetközi robotikai-innovációs verseny, amelyet a First nonprofit, STEM-tudományokkal (természet, technológia, mérnöki tudományok és matematika) foglalkozó oktatási szervezete ír ki általános és középiskolás diákcsapatok számára. A megmérettetés négy külön értékelt részből áll: robotfuttatás, robotdizájn, kutatás-prezentáció és csapatmunka. A küzdelmekbe évről évre több százezer gyermek kapcsolódik be a világ több mint 110 országából.

– A First Lego League kihívásának középpontjában a barátságos verseny áll. A diákcsapatok egy előzetesen ismertetett feladatrendszer mentén legórobotot építenek és programoznak, ami egy játék küldetéseit kell hogy teljesítse. Emellett egy kutatási-innovációs projekt is készül, ahol egy valós probléma feltárására és megoldásának lehetséges módjára keres válaszokat a csapat – tudtuk meg Kovács Anitától, a mosonmagyaróvári csoport vezetőjétől.

A First oktatási programok – így ez a megmérettetés is – a First-alapértékek mentén épülnek fel. A verseny során a zsűri részéről kiemelt figyelmet kapnak ezek az értékek: felfedezés, csoportmunka, tisztelet, hatás, innováció és szórakozás. Tehát olyan kompetenciákat is tesztel a verseny, amelyek elengedhetetlenek a jövő munkavállalói számára.

Amint azt Kovács Anitától megtudtuk, a kossuthosok az alapértékek területén értek el kimagasló eredményt, amivel teljesen kezdőként elnyerték a „legjobb csapatszellem”-ért járó kupát és oklevelet. A robotfutamuk is sokkal jobban sikerült, mint azt előre tervezték, annak ellenére, hogy kizárólag egy Lego Spike Prime készlet elemeit használták. Ezen készlet, az idei versenyhez szükséges gyakorlópálya és legóépítmények használatát, valamint a nevezési díjat a HelloWorld egyesületnek köszönhették a diákok. A csapat reméli, hogy jövőre is lesz lehetősége indulni az újabb kihíváson.