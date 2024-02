Változnak a trendek

A győri A Varroda tulajdonosa szerint nagyon változó a szabásminták trendisége, de a hagyományos, abroncsos ruha még mindig népszerű. Felkapott lett mostanában a nadrág, és az a fölé varrt felgombolható, viszonylag nyitott szoknya. Ez lehet ruha anyagból, de akár valami szép csipkéből is, aminek ki van merevítve a széle.

Fotó: Csapó Balázs

– Én olyan varrónő vagyok, aki pontosan azt csinálja amit a megrendelők szeretnének. Szerintem fontos megbeszélni a készítővel, hogy ő mit ajánl. Sokszor jobban látjuk előre, hogy a kész ruha jól fog-e állni a hölgyeken, mint ők maguk. Például, ha valaki pánt nélküli ruhát szeretne, akkor inkább lebeszélném róla. Kényelmetlen a viselete, egész este húzogatni fogja, mert akármennyire szoros, akármennyire be van merevítve, az egy idő után elkezd lecsúszkálni – osztotta meg lapunkkal a szakember. Elárulta azt is: ismerni kell az embernek önmagát, hogy a stílusához igazodni tudjon a ruhája is.

