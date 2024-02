Csodára, különlegességre senki se számítson a tíz év alatt megduplázódott, hetvennégyre gyarapodott közösség krónikájából, viszont összetartozásuk, tervszerű működésük vitathatatlan. Volt mire építeni, a 2017-ben országos nyugdíjas szövetségi alelnöknek megválasztott Horváth Attila rendezett körülményeket hagyott az utódokra, akiknek elkötelezettsége továbbra is rendben tartja a csapat „szénáját”. A hetedik éve klubvezető Szentesné Gulyás Katalin egy évvel korábban ment nyugdíjba az adóügy humánpolitikai szakterületéről, közismert kifejezéssel még személyzetisként ismerte a tagság, amely úgy ítélte meg, hogy szükségük lehet az új vezető által képviselt fiatalos lendületre. A vezetés negyedévi rendszerességgel értékeli a munkát, Muzslai Jánosné klubvezető-helyettes, Büki Ferencné pénzügyes, Lánc z i Istvánné kulturális munkatárs és a szociális ügyekben jártas Mersits Ferencné demokratikus egyetértésben foglalkozik a következő időszak feladataival is.

A klub tagjai a Szépművészeti Múzeum lépcsőjén.

Az éves tagdíj - 3000 forint - elviselhető teher a házastársakkal együttes létszámnak, persze, a működéshez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is támogatással járul, a város vezetésétől pedig a fürdőbérletek mellett legutóbb százezer forintos támogatás is érkezett. Kell is azokhoz az éves programokhoz, amelyet a tagság által megvitatva fogadnak el, és melyet csak az élet aktualitása ír felül néha-néha, de éppen ezek színesítik az együtt töltött időket. Jó hangulatú, kellemesen eltöltött programokban volt részük, ezekből tudnak építkezni a következő időszakokra is. Minden hónap első péntekje a cégvezetés jóvoltából klubnap a Liszt Ferenc utcai székházban, legutóbb volt munkatársuk, Szórády József tartott érdekes élménybeszámolót örökbe fogadott kutyájával tett utazásáról, melyet könyvben is megörökített. Ünnepélyesre sikeredett előtte a Kristály Étteremben tartott évzáró, amelyen a szokásokhoz híven köszöntötték az év közbeni évfordulós tagtársakat, a 60., 65., 70., illetve 75. életévüket betöltőket.

Az év leginkább várt programja Szentesné Gulyás Katalin szerint – a gyakori „bakancsos” bakonyi utak, közöttük a hamarosan sorra kerülő hóvirágnéző túra mellet t– az évente egyszer megszervezett három napos kirándulás, amely az ország más városainak látogatásán túl, már a határon túlra „merészkedik”: tavaly Szlovéniát, Bled környékét járták be, míg az idén kassai, eperjesi célpontokkal a Felvidék következik. A kulturális élmények is emlékezetesek, mert tavaly az El Greco kiállítást, ennek az évnek az elején pedig a sorban állást sem sajnálva, a Renoir-tárlatot járták végig a fővárosi Szépművészeti Múzeumban.