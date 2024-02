A 823 alkatrészből és 1098 beépített csavarból álló csoda korábban BKV-s volt, de Miklós ötlete nyomán az már a Kisalföld Volán színeiben pompázik.

A fiatalember gyermekkora óta nagy rajongója a régi járműveknek, gépeknek, makettet azonban ezidáig nem készített, ez az első munkája.

- Néhány évvel ezelőtt figyeltem fel egy hirdetésre, amelyben saját busz megépítésére hívták fel a figyelmet, ekkor döntöttem el, hogy én is belevágok és megcsinálom - mesélt a kezdetekről Locsmándi Miklós. - Előfizettem a lapra, ami havi rendszerességgel érkezett, a gyűjtemény minden lapszámában részletesen kidolgozott és valósághű alkatrészeket kaptam, amelyekből lépésről-lépésre szerelhettem össze a magyar autóbuszipar legendáját. Egy időben ez a modell volt az Ikarus legnépszerűbb, legelterjedtebb modellje, 1971-től 2003-ig gyártották, a Finta László tervezte 200-as típust és több, mint 200 ezer darabot gyártottak belőle. Az Ikarus 260-ból, amelyet én is megépítettem 72 ezer darab készült, ezért szerettem volna ezzel foglalkozni - tette hozzá.

- Nagyon sokáig dolgoztam vele, két és fél-három év alatt készült el. 1:12-höz méretarányos, és a legapróbb részletekig kidolgoztam. A busz váza és az oldalborítása fém, kizárólag az készült műanyagból, amit felesleges lett volna fémből megépíteni. Van saját világítása, a fényszórók is világítanak, sőt a Fertőd- Hegykő-Sopron tábla is az eredeti alapján készült és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy élethűre sikerült.

Az eredetileg BKV buszt rejtő csomagokból Locsmándi Miklós harminchatot és összesen százharminc lapszámot használt fel. Ezt a makettet alakította át Fertőd- Hegykő-Sopron járattá

Fotó: Máthé Daniella

A makett közel 823 alkatrészből és 1098 beépített csavarból áll, a súlya tizennégy kilogramm.

- Mindent kézzel készítettem, harminchat csomagot és összesen százharminc lapszámot használtam fel hozzá - mondta. - Eredetileg BKV-s buszt rejtettek a csomagok, viszont az összeszerelés során gondoltam ki, hogy mivel én még BKV-n sosem ültem, a Kisalföld Volán járatait viszont nagyon jól ismerem, inkább ezt a makettet készítem el. Miután eltértem az eredeti tervtől sok helyről informálódtam arról, hogyan tudom megvalósítani azt, hogy ne kék, hanem a Kisalföld Volán színei legyenek a buszomon. Többen javasolták az átfestést, de végül a fóliázást választottam. Utána néztem a dolgoknak, ebben segítségem is volt, így először a fehér fóliát tettem fel, majd a piros, narancssárga sávok is elkészültek. Nagyon elégedett vagyok vele, egyre több megkeresést kapok, rendszeresen arról érdeklődnek, hogy hogy csináltam, látva a munkámat kedvet kaptak hozzá ők is - zárta a beszélgetést.