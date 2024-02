Véradásra buzdítanak

Vágusz Erna háziasszonyként elmondta, hogy 10. alkalommal szervezi meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a Civil Véradást. Az országos programsorozat keretében a megyei civil központok a helyi civil szervezetek tagjait, önkénteseit, támogatóit és minden segíteni szándékozót buzdítanak véradásra. Vármegyénkben 3 időpontban és 2 helyszínen várják sok szeretettel és egy kis ajándékcsomaggal a véradókat a Vöröskereszt megyei munkatársaival közösen: Mosonmagyaróváron február 19-én 13 órától 15 óráig a Fehér Ló Közösségi Házban (Mosonmagyaróvár, Szent István király út 140.), Győrben pedig február 22-én 13 órától 17.30-ig, valamint február 23-án 7 órától 13 óráig a Győri Regionális Vérellátó Központban (Győr, Magyar utca 8.).

Táncházak és beköszönő lemezbemutató ráadás koncert a Kisalföld Kultúrájáért Egyesület szervezésében

A Kisalföld Kultúrájáért Egyesület célja a megye egész területén a kultúra, a közművelődés érdekeinek képviselete a helyi közéletben. Kulturális rendezvények lebonyolításával és megszervezésével segítik a régióban működő szakemberek, egyesületek, szervezetek, intézmények és önkormányzatok kulturális tevékenységét.

Farsang Farka - télbúcsúztató moldvai táncházat szerveznek február 9-én 19 és 24 óra között. Zenél a Rézeleje fanfárosok zenekar. Ünnepi megemlékezést, forradalmi- felvidéki táncházat tartanak a Pósfa zenekarral "Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag, Te népek hajnalcsillaga!” címmel március 14-én 19 és 24 óra között

Ismét "FUTaNYÚL" - futóverseny Nyúlon

Idén ünnepli 20 éves születésnapját FUTaNYÚL" futóverseny. A Rendezvényműhely Közhasznú Egyesület szervezésében „Családi futást”, 10 és 21 km-es terepfutást lehet választani március 30-án. A program szervezője ajándék nélkül az idén sem enged el senkit.

Megalakult a Tegyünk EGYÜTT Gyarmatért Alapítvány

A Tegyünk EGYÜTT Gyarmatért Alapítvány közösségformáló, kulturális céllal alakult meg, és fő feladatának tekinti, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen elsősorban gyarmati és környékbeli lakók számára. Mottójuk, ahogy Szent Pál apostol is mondta: "Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem ami összeköt!" Farsangi bálra hívják a mulatni vágyókat február 3-án, márciusban pedig húsvétváró családi délutánra készülnek.

A Győr- Moson- Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Egyesület

Az idei évben is színes programokkal várják az érdeklődőket. Kirándulások, túrák, különböző vetélkedők, városi séták, szenior tánc és irodalmi klubok is szerepelnek a terveik között. Folytatódik a 24 éve indult Nagyi Net képzés is, illetve az idei évben is részt vesznek az Örök Ifjak Fesztiválokon, a Magyar nóta és népdal Fesztiválon, ahova a Csallóközből is érkeznek résztvevők. Szeretettel várnak minden nyugdíjast a programjaikra, valamint önkénteseket és az egyesület körüli teendők kapcsán fiatal nyugdíjasokat az irodában (Győr, Herman Ottó utca 22. Nyitva tartás: H-Sz-P napokon 9-12 óra között.)

Magyar Ízek Versenye és Nyúl Hétköznapi Hősei

A nyúli Fiatalokért Együtt Kulturális Egyesület ötödször szervezi meg a Magyar Ízek Versenyét, amely egy kistermelőknek szóló megmérettetés neves zsűritagokkal. A verseny célja a hazai és hazánkban forgalomba hozható termékek népszerűsítése, a fiatalok szakmai érdeklődésének felkeltése. Nevezni május 20-ig lehet.

A fiatalok ismét keresik Nyúl Hétköznapi Hőseit. Az egyesület idén második alkalommal hirdeti meg Nyúl község hétköznapi hősei felhívását. Keresik, aki jobb kedvre derít, akiért érdemes abba a boltba vagy ahhoz a szolgáltatóhoz menni, vagy aki a nehéz körülmények ellenére is példamutató, családcentrikus életet él. Nincsenek kategóriák, hogy szabadon lehessen jelölni bárkit. Akire három jelölés érkezik, három különböző helyről, ő megérdemli, hogy átvegye az erről szóló oklevelet, és megismerje mindenki. Nevezni március 10-ig lehet, a díjátadó ünnepségre pedig március 23-án kerül sor.

Hangszeres Zenei SNI Verseny

A Pamacs Egyesület a győrújbaráti önkormányzat támogatásával szervezi az első országos Hangszeres Zenei SNI Versenyt. A március 23-án szombaton délelőtt a Timaffy László Művelődési Házba várják a 6 és 22 év közötti speciális nevelési igényű diákokat. Nevezni bármilyen hangszerrel, 2 zeneművel (lehetőleg maximum 5 perc) lehet. A fellépőket művésztanárok zsűrizik és arany, ezüst és bronz minősítéssel jutalmazzák. Jelentkezéseket az alábbi e-mail címen várják február 25-ig: [email protected]

Izgalmas programokkal indítja az évet az Ipartelepi Lakosok Egyesülete

Az Ipartelepi Lakosok Egyesületének küldetése a lakóterületen élők összefogása, a lokálpatriotizmus erősítése Mosonmagyaróvár Ipartelep városrészében. Különös szenvedéllyel és elkötelezettséggel óvva a lakóterület történelmi építészeti örökségét.

Az Ipartelepi Újévköszöntő minden évben az egyesület első zártkörű rendezvénye, melyet hatalmas várakozás előz meg a tagság részéről. Kötetlen és vidám hangulatú vacsora és Kvízest, ahol csapatok versengenek egymással február 23-án. A Ki Kicsoda az Ipartelepen? vetélkedő egy szintén nagy érdeklődésnek örvendő nyílt esemény, melyre előszeretettel érkeznek hallgatók a város más részéről. A helyi sajtó is szívesen tudósít róla, hiszen ez egy olyan talkshow, ahol ipartelepi kötődésű, széles körben ismert személlyel beszélget egy műsorvezető. Tervezett dátuma március 25.

Helyi Hungarikum Fesztivál Mosonmagyaróváron

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Helyi Hungarikum Fesztivált rendez április 13-án Mosonmagyaróváron, a Flesch Károly Kulturális Központban. A rendezvény céljai között szerepel a Mosonmagyaróvári Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bemutatása, civil aktivitás kifejtésének elősegítése, közösségépítés. A Mosonmagyaróvári Települési Értéktár Bizottság az elmúlt 10 év során sok települési értéket felvett a Települési Értéktárba. Ezen értékek közül választottak ki öt helyi értéket, melyet a fesztivál keretében be szeretnének mutatni: Óvári sajtok, Szigetközi víz, Lajta Néptáncegyüttes, Gazdász Néptáncegyüttes, Kislaptáros népzenekar.

Az eseményekről további információkat a szervezetek Facebook oldalán találunk.