Az aulába belépve most is, mint mindig, magával ragadott a hangulata, a szépen feldíszített karácsonyfának, a gyertyák hangulatos fényeinek, a barátságos szép környezetnek.

A találkozás jóleső izgalmát többször megéltük már, s most is részünk volt benne.

A viszontlátás öröme, boldog ölelések, kézfogások, mosoly, néhány elmorzsolt könnycsepp őrzik évtizedeken át tartó összetartozásunkat, s a szép fiatalságunkat. Minden találkozáskor hagyunk ott magunkból egy keveset, s kapunk is, hozunk is magunkkal sok szépet és jót.

Köszönjük Horváth László Igazgató úrnak és munkatársainak a felénk irányuló tiszteletet, s a tanulók kedves kis műsorát.

Köszönjük az emlékezés, múlt idézés meghitt perceit, s nem utolsó sorban a szívélyes vendéglátást.

Jó volt találkozni, beszélgetni, s ebben a rohanó digitalizált világukban egy kicsit megállni és egymásra figyelni.

Az újabb találkozás reményében kívánok boldog újesztendőt és jó egészséget mindnyájunknak.

„ Nem az évek segítenek,

hanem a pillanatok.

És bizonyos pillanatok,

tesznek mindig bölcsebbé.”

- Gaál Viktor

Beküldte: Orbán Imréné