- Nyáron a hittantáborban volt egy ismerkedős játék, ekkor tudtam meg Gana Gergőről, hogy szereti az autókat, ért is a járművekhez és dolgozik is egy szerelőműhelyben. Amikor megérkezett a pedagógusminősítésre a pápai kolléga és leállt az autója az iskolaudvaron, eszembe jutott, hogy Gergő talán tud a problémán segíteni. És tudott! Nagyon büszke voltam rá! Persze Kerpel Péter József, a Pápai Református Kollégium tanára örült a legjobban, aki így időveszteség nélkül haza tudott autózni - meséli mosolyogva az esetet Baráth Mónika, a Líceum igazgatóhelyettese.

- Meglepődtem, kicsit meg is ijedtem, amikor a tanárnő hívott, átszaladt a fejemen, hogy "Jézusom, mit követhettem el?", de nem jutott eszembe semmi - nevet az emléken Gana Gergő. Azért megkönnyebbült, még meg is örült, amikor megtudta, egy műszaki hibás autó vár rá az udvaron.

- Egészen kicsi korom óta szeretem a járműveket. A nagypapám a VasVillában tanított, ő vitt be először a tanműhelybe, nekem pedig óriási élmény volt, ha ott segédkezhettem. Édesapám is műszaki pályán dolgozik, gépészmérnök, úgyhogy a családban nem vagyok egyedül az autók iránti rajongásommal. Igaz, én főleg a problémamegoldást szeretem, amikor szétszerelhetem és összerakhatom, az sem baj, ha közben nyakig olajos leszek - mondja magáról Gana Gergő, aki tavaly március óta már egy soproni autószerelő műhelyben dolgozik is. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor miért nem szakképző iskolát választott.

- Ötödikes korom óta licista vagyok. Szeretek itt, jól érzem magam ebben a közösségben, itt vannak a barátaim. Innen még az autómániám sem tudott elcsalogatni - árulja el a 11.A osztályos gimnazista.

A Pápáról érkezett autót persze Gergő sem tudta volna tollal, körzővel megjavítani, de a Líceum gondnoka kisegítette a szükséges szerszámokkal. Néhány tekerés és csavarás, egy telefonhívás és a típushiba ismerete megoldotta a problémát. A főtengely jeladója szennyeződött be, megtisztítása után pedig pöccre indult a kocsi.

Gana Gergő a soproni líceum udvarán.

- Szerelés közben észrevettem még két hibát, amire felhívtam a kocsi tulajdonosának figyelmét. Ezekkel ugyan biztonságosan hazaért, de meg kell majd csináltatnia. Hálás volt a segítségért - zárta le az ügyet Gana Gergő. Unszolásra azért hozzáteszi, jó érzés volt, hogy a gyakorlatban látta hasznát autószerelői tudásának és segíthetett.

Azt gondolhatnánk, hogy aki már gimnazista korában autót szerel, nem is gondolkodik a pályaválasztáson. Tévednénk.

- Szeretek a műhelyben, imádom a kocsikat szerelni és az ottani közösségben is nagyon jól érzem magam, de azért diplomát akarok szerezni, ez a családom elvárása is. Most úgy tervezem, hogy érettségi után adok magamnak egy évet, amikor kiszerelhetem magam a műhelyben, azután újra beülök az iskolapadba. A választás persze nem kérdés: műszaki pályára megyek.