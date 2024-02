– Rendkívül kedveltek voltak a havi rendszerességű gyalogtúrák, azon belül is az októberi Világ Gyalogló (Hó)Naphoz kapcsolódó program – mondta el Pozsgai Márta, az EFI vezetője és Gombás Zita EFI-munkatárs. – A legélénkebb érdeklődés a szeniortornát és az úszásoktatást övezte, de nagyon sok jelentkezőt vonzott a PSA-szűrést tartalmazó Férfi Egészség Nap is.

Az EFI munkahelyi Bringásreggelit is szervezett, mely a kórházi dolgozók körében nagy sikert aratott. Tavaly újdonságként nordic walking programokat is indítottak.

Szeretnénk megmutatni, hogy a rendszeres mozgás nem pénz kérdése.

– Oktatást és túrákat is tartottunk a sportág népszerűsítésére. Az autogén tréning tanfolyamra szintén nagy igény mutatkozott.

Mindezek annak a szemléletformáló tevékenységnek az eszközei, amely az egészséges életmód hétköznapokba illesztését és az egészségmegőrzéshez elengedhetetlen szűrővizsgálatokon való részvétel ösztönzését célozza. Ebben az évben is ennek a célnak megfelelően szervez programokat az EFI, amelyeken leginkább a rendszeres mozgás és a lelki egészség megőrzése kerül középpontba. Az iroda elkötelezett a dohányzás visszaszorítása mellett is, ehhez dohányzásról leszokást támogató foglalkozásokat, információkat kínál a lakosságnak. Az iroda egyik legutóbbi programja a múlt hét pénteki gyalogtúra volt. Harmincöten vettek részt a hét kilométeres sétán a holtág mentén.

– A gyalogtúrákkal lehetséges útvonalakat kívánunk mutatni azoknak, akik még bizonytalanok, hogy merre induljanak. Hiszen már heti két-három sétával is sokat tehetünk az egészségünk megőrzéséért.