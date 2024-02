Magyarországon a Magyar Turizmus Zrt. kezdeményezésére 2006-ban elevenítették fel a torkos csütörtök hagyományát, hogy visszaszoktassák az embereket a vendéglőkbe.

E napon az akcióban részt vevő éttermekben és egyéb vendéglátóipari egységekben fél áron fogyaszthattak a vendégek.

Bár a vendégek körében népszerű volt a kezdeményezés, a központi szervezés 2016-ban megszűnt, azóta évről évre egyre kevesebb étteremben várják a torkoskodókat.

Csütörtökön Lipóton azokat az ételeket kínálják fél áron, amelyek a vendégek körében a legkelendőbbek.

Vannak azonban még helyek, ahol megtartják továbbra is a torkos csütörtököt. A hagyományokhoz híven a lipóti Kék Duna étteremben ma a legnépszerűbb ételek árából 50 százalék kedvezményt adnak, sőt, 12 és 15 óra között az elviteles ételekre is kiterjesztették az akciót.

– Mindig nagy sikere van a torkos csütörtöknek. Még édesapám csatlakozott a kezdeményezéshez, és azóta hagyománnyá vált nálunk, a vendégek már várják. Annak ellenére is tovább éltetjük, hogy nincs már központi szervezés. Amikor a Covid miatt zárva voltunk, elvitelesen is meghirdettük. Mindkét évben két-két csütörtökön is megtartottuk, mert annyi volt a megrendelés. A foglalás alapján idén is telt ház van, este nyolc óráig pedig helyben lehet fogyasztani. Akik pedig nem tudnak eljönni, azok délben elviszik a rendelésüket. Ma azokat az ételeket kínáljuk fél áron, amelyek a vendégek körében a legkelendőbbek. A rendelések alapján a legnépszerűbb a kétszemélyes Kék Duna, az egyszemélyes Dániel- és Márton-tálunk, a desszertek közül pedig a somlói galuska viszi a prímet. Sok a visszatérő vendégünk, de az akció mindig hoz új vendégeket is – mondta el kérdésünkre a harmadik generációs vendéglátós családi vállalkozás tulajdonosa, Tóthné Dániel Henrietta.

Lipóton a családi vállalkozásban működtetett Kék Duna étteremben tavaly az egész család várta a vendégeket torkos csütörtökön. Fotó: Kék Duna

A torkos csütörtök eredeti napja feltehetően a hamvazószerda előtti csütörtök, sok európai országban manapság is ekkor tartják. Győrújbaráton idén az Aranypatkó Étterem és Panzió is már a múlt csütörtökre hirdette meg egyik vendégcsalogató akcióját. Az étlap teljes kínálatát 30 százalékos kedvezménnyel lehetett fogyasztani. – A torkos csütörtök szervezésének célja az étterembe járás népszerűsítése volt. A múlt heti torkos csütörtökön is többen voltak a szokásosnál – jegyezte meg Mógor Csaba vendéglős.

– Sok szó esik szakmai körökben is arról, hogy az éttermeknek folyamatosan akciózniuk kell a forgalom növelése, de legalább megtartása érdekében. Ez a hét különleges, hiszen február 14-én, Valentin napján gyertyafényes romantikus vacsorával vártuk a vendégeket, meghitt, különleges díszítésű terítéssel, majd a Házasság Hete tiszteletére péntektől vasárnapig kedvezményes árú randevútállal készülünk a házaspárok fogadására. Bár ellenkezik a böjttel, február 22-én ismét tartunk torkos csütörtököt, amikor 30 százalék kedvezményt adunk a teljes megújult étel- és itallapkínálatunkra – mondta el a vendéglátós szakember.