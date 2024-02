Erről írtunk 10 éve - Osztályozták a tankerületeket

Sopronban a legmagasabb az egy iskolára jutó lógós diákok száma a megyében. Az alsósok és a gimnazisták járnak a leglelkiismeretesebben órákra, a városiak viszont kevésbé kötelességtudóak, mint a vidéki nebulók. Belenéztünk a megyei tankerületek ellenőrzőibe.

Amíg van iskola, lógósok is lesznek. Bárhogy szigorodnak az előírások, a családi pótlék elvesztésének határán egyensúlyozva mindig akad olyan diák, aki megkockáztatja a lebukást és a beírást. A Kisalföld kérésére összesítették a tankerületek az árulkodó adatokat, mi pedig leosztályoztuk őket.

GYŐRI TANKERÜLET. A 26 Győr környéki iskolából 13-ban senki nem hiányzott igazolatlanul. A győri iskolák közül 7 ilyen kiváló akadt, a többibe legkevesebb 2, legtöbb 18 renitens tanuló jár. Az összes győri városi iskolát beleszámítva az igazolatlanul mulasztók száma átlagosan 4 diák intézményenként, ami éppen a kétszerese a vidéki átlagnak. A városi intézményekben a felsősök közül 73-an hagyták ki a becsengetést. Az alsósok jellemzően bejárnak órákra, akárcsak a gimnazisták: az 1816 fiatalból 12 hiányzott kevesebb mint 10 órát. Mindössze egyetlen tanuló engedte meg magának Győrben a luxust, hogy az ellenőrzőjében 50 fölötti igazolatlan gyűljön össze.

CSORNAI TANKERÜLET. Példásak az adatok, a csornai és városkörnyéki alsósok kivétel nélkül mind átlépik a 18 iskola küszöbét reggelente. A felsősök közül is csak 12-en fordulnak vissza. Ezzel a tankerület érte el a megyében a legalacsonyabb átlagot.

MOSONMAGYARÓVÁRI TANKERÜLET. A 19 iskolából 6-ban egyáltalán nem volt igazolatlan hiányzás. Ha a maradékot nézzük, itt is megmutatkozik a vidékiek lelkiismeretessége, közülük ugyanis csak 1 városi. Az alsósok vállvetve mennek iskolába minden reggel, kivéve egyiküket, aki szégyenszemre nem átallott 50 óra felett mulasztani. SOPRONI TANKERÜLET. A 26 iskolából 7 soproni, közülük 2-ben egyáltalán nem volt igazolatlanul hiányzó tanuló. Ugyanezt a vidékiek közül 9 mondhatja el magából. Ez szép, de a tankerületi átlagon nem segít. Az intézményenkénti átlag 5 hiányzó, ami a megyében a legmagasabb. Az sem segít, ha csak a városi iskolákat nézzük, így ugyanis a rettegett átlag 13-ra emelkedik.

TÉTI TANKERÜLET. A 7 iskolából 3-ban a félév során mindig megvolt a létszám. A többi 4 viszont sokat ront az átlagon a maga 14 lógós diákjával. És itt a ráadás: ugyanabba az iskolába jár az a felsős és alsós gyerek, akik átlépték az 50 órás határvonalat.

KAPUVÁRI TANKERÜLET. Kevés adattal kell beérnünk, de a lényeg benne van. Az alsósok közül 4, a felsősök közül pedig 27 diák kapott igazolatlant. A hiányzások négy iskolát érintenek.

PANNONHALMI TANKERÜLET. Az alsósok közül 3, a felsősök közül 14 diákot vontak kérdőre hiányzás miatt. Négy iskolában egyáltalán nem adtak efféle munkát a gyerekek. Az intézményenkénti átlag itt is 2 igazolatlanul távolmaradó.

VAN MIN JAVÍTANI. Mindent öszszevetve a csornai tankerület diákjai tűnnek a leglelkiismeretesebbnek, ők ötöst érdemelnek. Ám a soproniak szerepelhettek volna szebben is. Bár ez a félév a hiányzások számát tekintve az elmúlt évek legjobbja a tankerületek számítása szerint, van mit javítani. De hogy ne legyünk igazságtalanok, azt is számításba kell vennünk, ki miért kap igazolatlant. Hiszen van, akitől már egyetlen késésért is elkérik az ellenőrzőt, míg más esetben a gondatlan szülő a mulasztás oka. Mondjuk, nem viszi orvoshoz beteg gyermekét, így nincs igazolása sem, vagy elköltöznek és elfelejti átíratni. No és itt vannak a szigorúbb szabályok is, melyek hatásaként volt olyan megyei iskola, ahol a 2011/2012-es tanév 542 igazolatlan óráját tavaly 191-re sikerült lenyomni. A tankerületek úgy vélik, a statisztikából egyértelműen kitűnik a javulás, amiben nagy szerepe van az iskoláknak. Tagadhatatlan a kistelepülések előnye is, ami lehet csupán anynyi, hogy a diákok pechjére a tanárok és az egész falu figyeli őket. És ez tényleg nem árt, főleg, ha rendezetlen a családi háttér. Ilyenkor lép be a képbe a védőnő és a családsegítő szolgálat, vagy akár a falurendőr, amire megyénkben szintén akad példa.

Erről írtunk 30 éve - Medgyasszay László a gazdasági törvényekről

Egy éve tevékenykedik a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkáraként dr. Medgyasszay László. Ez alkalomból „semleges területre”, a Gellért Szállóba hívta meg a sajtó képviselőit, baráti beszélgetésre. Az eltelt egy esztendő tanulságain kívül azonban a választások előtti utolsó törvényhozási időszak várható fontosabb döntéseiről, időszerű agrárpolitikai kérdésekről is szólt.

A választások előtti utolsó törvényhozási időszak kezdődik. Az agrárgazdaság szempontjából két kulcsfontosságú törvény tárgyalása várható még bizonyosan: a földről és az erdőről rendelkező. Erről és a megpályázható mezőgazdasági támogatásokról is szólt tegnap dr. MedgyasszayLászló, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára a budapesti Gellért Szállóban tartott sajtótájékoztatóján.

Hivatali idejének egyéves évfordulóján elsőként köszönetet mondott a sajtónak az eddigi korrekt együttműködésért. - Fontos döntéseink meghozatalánál a nyilvánosság tetten érhető szerepet játszott - mondta. A parlamenti munkáról szólva különösen a szövetkezeti törvény módosításáról terjedő mendemondák kiigazítását tartotta fontosnak. A módosítás lényege: nincs szó csoportos leválásról, vagy arról, hogy legalább 10 százaléknyi vagyontulajdonos összefogásával az üzletrészek kivihetők lennének. A törvénymódosítás lényege a szétválás megkönnyítése lesz, például az egy falu - egy szövetkezet elv érvényesítése érdekében. A híresztelésekkel ellentétben a szövetkezeti vezetők aláírási jogkörét sem nyirbálják meg. Változás várható viszont az egy tag - egy szavazat elven, bármiféle vagyonmozgással összefüggő döntés esetében a tagok üzletrészarányos szavazata számít majd.

- Ezek a szövetkezetek nem hasonlíthatók már a régiekhez. Sok jellemzőjükben inkább a társaságokra emlékeztetnek - adta meg a magyarázatot dr. Medgyasszay László. - Meggyőződésem - tette hozzá -, hogy a négy érdekcsoport: az aktív és passzív tagok, a nyugdíjasok, valamint a külső üzletrész-tulajdonosok érdekellentéteit, az üzletrészek kivásárlási lehetőségét csak egy speciális, a reorganizációs hitelhez hasonló kölcsön rendezhetné megnyugtatóan.

Az „ötszázezer forintos”, vissza nem térítendő támogatásról az államtitkár elmondta, „robbanásszerűen érkeznek a pályázatok”. A munka megkönnyítésére, az elbírálás gyorsítására a megyei földművelésügyi hivatalok még ezen a héten formanyomtatványokat kapnak. „Az alap juttatása nem szociális segély, annak célja a működőképes kisgazdaságok létrehozása.” Gépvásárlás esetén 2 millió forintig, egyéb esetben 1 millióig vehető fel hitel ilyen módon. A hitelfelvételi kérelmekhez az esetek többségében a hiányzó 30 százalék erejéig, de legfeljebb félmillió forintig adható ez a támogatás. Az Országos Takarékpénztár Bank Rt. - vel előrehaladottak a tárgyalások arra vonatkozóan, hogy a gépérték 50 százaléka lesz a felvehető 20 százalékos hitel fedezete. Bármilyen gyors is azonban az ügyintézés, még így is legalább 45 nap kell hozzá, mire a pályázat beadásától a vásárolt eszközt a hitelfelvevő átveheti.

Erről írtunk 40 éve - A házépítők bizakodnak - Lassan javul az anyagellátás

Tibor barátomat kirabolták. Nem ékszert, nem készpénzt vittek el tőle az éjszaka leple alatt a behatolók, hanem radiátorokat és más keresett építőanyagot, szerszámokat. A kár tetemes, a bosszúsága még nagyobb Mennyit hajtott értük. Jóllehet, az eset egyedi, de a tolvajok „étvágya” pontosan jelzi, hogy az építőanyag-helyzet lényegében változatlan, a kereslet még mindig meghaladja az ipar teljesítőképességét.

Hogy mennyire, arra megbízható adatokat nem találunk. A jelenség lényegét szemlélve tulajdonképpen mindegy, egykét százalékos hiány is érzékennyé teszi a vásárlót, s vérmérséklete szerint reagál. Tíz üzletet végigjár, kérését mindenütt akkurátusan feljegyzik.

Nyugodtabb a hitelpiac

Valahogy olyan helyzet alakul ki, mint abban a székes játékban, amikor egy ülőkével kevesebbet raknak ki a terem közepére, mint ahány játékos van, majd tapsra helyet kell találni. Ha százan játsszák és kilencvenkilenc szék van, egy százalékos a hiány, mégis akkora a hajcihő, mint amikor már csak páran maradtak a versenyben. Szerencsére az életben nem esnek ki a játékosok, a házak rendre felépülnek, legfeljebb a piros pala helyett szürke kerül a tetőre és más típusú radiátor a falra. Az OTP adatai szerint a hitelpiac is nyugodtabb, mint tavaly, az 1933-as rendkívüli év nem ismétlődik meg.

A falvakra is kiterjesztett szociálpolitikai kedvezmény, valamint az egész éven át rebesgetett áremelés híre sokáig emlékezetessé teszi a szakmában 1983-at. Itt kell szólni arról az emberileg teljesen érthető panaszról is, amelyet a minap hallottam szerkesztőségünkben. Egy háromgyermekes, gyermekgondozási szabadságon lévő munkásasszony kért segítséget tőlünk, mert építési hitelszerződését tavaly kötötte meg, de anyagot nem kapott. Januárban a szociálpolitikai támogatást az árakkal együtt megemelték, így ő összesen negyvenezer forint többlettől esett el, ráadásul drágábban vásárolhat. Végső soron tájékozatlanságból és bizalomhiányból került kedvezőtlenebb helyzetbe, mint aki nem siettette el, a hitelszerződés megkötését. Nem marasztalhatók el az OTP-fiók dolgozói sem, mert ők maguk sem adhattak volna felvilágosítást az ügyfélnek.

Amíg a mesterdolgozik

De lássuk, milyenek most a felkészülés hetei a vásárlók és az eladók szerint. Nagy János 25 éves bányász feleségével és" kisfiával rótta a köröket a győri Fészek Áruházban. Családi házat építenek több mint másfél éve. A tervezett költsége 82 ezer forint. E már-már csillagászati összeghez tetemes segítséget és támogatást kaptak a bányától. Több mint hatszázezer forint a támogatás és a hitel végösszege. Győrbe szakipari szerelvényekért jöttek, a férfi kezében a hosszú listán golyóstollal húzza át a megvásárolt tételeket. Egy teljes oldallal végzett, a pvc-csövekből megtalált mindent.

A vízvezetéknek való elemekkel, csövekkel, kiegészítőkkel azonban bajok vannak, csak feketét tudnak ajánlani, ez bizony csak a központi fűtéshez jó. Az önkiszolgáló rendszert épp most alakítják át hagyományossá, mert sok galiba származott belőle. Alkalmi kalauzom az árufalak között Hinter István igazgatóhelyettes, gyakorló házépítő és negyedszázada kereskedő. — Ha úgy fogalmazok, hogy mindenhez hozzá lehet jutni, ezt tapasztalatból mondom, azzal a lényeges kiegészítéssel, hogy nem mindenkor. Ezért a szakik az építtetőt bízzák meg az anyagbeszerzéssel, s erre sok idő elmegy. A kalákaépítés az ármozgás miatt még jobban előtérbe kerül, mint ahogy a többlépcsős kivitelezés. A manzárd szobámat még én sem fejeztem be.

A minőségrontás árfelhajtó

Az áruházban elegáns, szemet gyönyörködtető, színes fürdőszobák sora. Csak minták, jelenleg nem kaphatók. Egy-egy darab esetleg, de az előjegyzéssel is csínján kell bánni, mert ha negyven helyett csak húsz érkezik, a vevő nem várhat a végtelenségig. Itt állították ki a szomszédos tüzépen forgalmazott áruk egy részének mintáit is. A tájékoztató tábla pontatlan, mert kaphatónak minősítik azt is, ami hiánycikk. A legégetőbb az égetett tégla hiánya. Teljesítőképességüket szinte meghaladóan termelnek, a gyárak, mégis kevés.

Egy szakembertől azt a javaslatot kapom, hogy a közületi építőket rá kellene szorítani a házgyári panelek nagyobb arányú felhasználására, amíg a téglaipar fel nem zárkózik az igényekhez. Én inkább úgy fogalmazok, a házgyárakat kellene rugalmasabb, sokoldalúan alkalmazható elemgyártásra késztetni, s akkor a kereslet is „a régi szép idők” szerint mozdulna el a jelenlegiről, s több tégla maradna a kézzel építőknek. Az igazgatóhelyettest a minőségről faggatom, mert a központi áremelésnél is jobban sújthatja a vevőt, ha teljes árért nem első osztályú anyagot kap. Ha úgy venném át az árukat, ahogy a szabvány előírja, előbb-utóbb meggyűlne a bajom a szállítókkal. Kirívó esetben azonban volt rá példa, hogy éltünk a minőségi kifogással.

Gazdagok vagyunk?

A szomszédban a Tüzéptelepen magas, vékony fiatalember mutatja az utat egy őt követő kis teherautónak. Varga Károly mosonmagyaróvári kezdő pedagógus és házépítő: — Őszintén szólva azt hiszem „legatyásodom” amire a végére érek. Csak a téglát és a nyílászárókat vettem eddig meg és száznyolcvanezer forintom elment. A környékünkön nem kaptam ablakot. Itt viszont igen. A tervező kilencezerért készítette a négyszobás családi ház tervét. Sajnos nem úgy, ahogy én elképzeltem, mert az építési előírások egy része szerintem felesleges költségtöbbletet okoz. Az állami házaknál például a lépcsőház belmagasságához nem ragaszkodnak, úgy mint náluk — mondja az ifjú tanár.

Közben kissé morcosan integet a kocsiból egy férfi, kézmozdulata pontosan jelzi: Gyerünk, gyerünk, nincs idő beszélgetni! Még futólag, késői vigaszként elmondhatom a fiatalembernek, az országos építési szabályzatot már vizsgálják, s remélhetően egyszerűsítik és ésszerűsítik az előírásokat. A telepen csendes a délelőtt. A cementhalmok mellett és a vasas részlegnél akad egy kis mozgás. Nézem a cementzsákot, rajta egy akkurátus táblázat, mikor milyen betonozáshoz, mit kellene használni. A pazarlás megelőzésének ez a módja azonban aligha érvényesül mert csak egyetlen minőség kapható. A legtöbb munkához a legolcsóbb is kitűnő lenne, melynek ára épp az áremelés előtti tömegáruéval egyezik, így azután tovább is megy a pocsékolás:felhőkarcolóhoz való cementet használnak kétszintes épületekhez. Ilyen gazdagok vagyunk! Horváth Sándor