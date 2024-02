Juhos Sándor gyűjtő ebben a részben azt a ritka és különleges típust mutatja be, amiből mindössze 4 darab készült. Először munkaautóként használták az autógyárban, majd a svéd katonaság részére vásárolták meg, tőlük került a norvég hadsereghez. Sándor arról is mesél, hogy miért volt a legnehezebb ennek a példánynak a megvásárlása, és azt is, megtudjuk tőle, hogy miért kínáltak csak a tetejéért akkora összeget, mint a teljes gyűjtemény értéke.

Nézze meg itt

vagy a kisalfold.hu YouTube csatornáján!

Sorozatunk következő része február 10-én 19-órakor érkezik!