Visszatér a korábbi évek közönségkedvenc vasúti terepasztala, amin négy állomás közt robognak a szintén legóból készült vonatok. De megelevenedik az amerikai 66-os út, több történelmi témájú dioráma, sőt a Balatoni komp lego mása is. Utóbbi valódi vízen fog közlekedni.

Lego minden mennyiségben Győrben

– A korábbi évektől eltérően most a Tulipános Iskola ad otthont az Bricky Way-nek. Ez az eddigi legnagyobb egybefüggő kiállító terünk, aminek nagyon örülünk. A covid alatt azonban minden kiállítónk rengeteget épített, így végül még ezt a szép nagy helyet sem okozott gondot megtöltenünk alkotásokkal – mondta el Horváth Gábor szervező.

A lego a felnőtteknek is nagy kedvence

A hazai alkotók mellett, Franciaországból, Ausztriából, Németországból, Romániából és Szlovákiából is érkeznek kiállítók.

Horváth Gábor hozzátette az elmúlt években a gyerekek mellett a felnőttek körében is nagy népszerűségnek örvend a legózás.

– A kiállításra sem csak gyerekekkel szoktak érkezni, sok felnőttet érdekelnek a bonyolultabb alkotások mögötti technikai, elektronikai háttérmunkák.

Király Tamás 8 évvel ezelőtt kislányával fedezte fel újra a legózás örömét. Most egy látványos űrállomással érkezik a kiállításra.

- Két éve építem a terepasztalt, ami most már 1,5 X4 méteres. Egy idegen bolygón egy saját tervezésű űrállomásról van szó, mely a tudományos alapokat sem nélkülözi, vannak napelemek, oxigéngenerátorok és természetesen űrhajók – mondta el mivel készül a hétvégi kiállításra. -2018-ban voltam először kiállításon, ott ismerkedtem meg Gáborral, 2020-ban pedig már, mint kiállító vettem részt, akkor még egy város modellel.

A szemlélődés mellett több alkotásba interaktív módon is bekapcsolódhatnak a látogatók. Például a távirányítós legó autókat, munkagépeket vezethetnek. Vagy gombnyomással avatkozhatnak be a terepasztalok történéseibe. Valamint mindkét nap lesz nyereményjáték is.