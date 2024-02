Visszatért a LEGO Győrbe

Újra eljött a korábbi évek közönségkedvence a vasútmodell szekció. Ahogyan minden évben úgy idén is jóval kibővítették a terepasztalt, így még több új tervező és vagonjai szelik a síneket hétvégén. - Régi kedvenc még az amerikai 66-os út, autómosóval, mellett egy börtön életképpel. 2018 óta ez is csak nagyobb lett. A legújabb dolog idén a balatoni komp, ami vízen is közlekedik - sorolta a főszervező.

Körbejárva azért ennél sokkal több különlegességet és korábban csak ritkán látott modellt is láttunk. Legóból megépítették napjaink utcaképét, egy kisebb minipoliszt plázával, valamint London egyik ikonikus házsorát, de készültek óriás repülők és járművek is. Nehezen lehetett eldönteni, hogy a gyerekeket vagy a felnőtteket nyűgözte-e le jobban az űrállomás és a vikingek partra szállása, valamint a gladiátorok világa a küzdőtérrel. A szavannák látványvilága egészen Afrikáig is elrepítette a nézőket. Ha az időutazásról van szó egészen a középkorig is visszautazhatunk, ugyanis erről is megtalálható egy látványos darab a Bricky Way kiállításán. Nagy érdeklődést váltott még ki a Disney mesékből ismert Neuschwanstein-i kastély legómása is.

-A lego népszerűségének titka, hogy bármit meg lehet belőle építeni. Akár elektronikát is beletehetünk, programozhatunk hozzá. A tematikákkal és a kockák mozgatásával minden korosztályt meg tudunk szólítani. A fiataloknak az építés és a játék élmény miatt érdekes program, az idősebbeknek pedig egyfajta nosztalgia, hiszen olyan darabokat is láthatnak, amik visszarepítik őket a gyerekkorukba - emelte ki Horváth Gábor.

Ahogyan a kiállított darabok témája is sokszínű, úgy a kiállítók is szerte a világból érkeztek. A legtöbben hazai alkotók, de akadnak köztük német, angol, holland építők is. Emellett a szomszédos Ausztriából és Szlovákiából, valamint Romániából is elhozták büszkeségeiket a legjobb készítők.

A kiállítást végignézve szinte senki sem maradhat üres kézzel, ugyanis a csarnok felső szintjén vásárolni is lehet. -Alkatrészek mellett, különböző készletek, figurák is megtalálhatók, ha valaki újítani, építeni szeretne, talál olyat, ami még hiányzik - tette hozzá a főszervező.

A lego kiállítás vasárnap is tart 10 órától este 18 óráig vehetnek részt az interaktív programokon. Kipróbálhatják a távirányítós legó autókat, munkagépeket vezethetnek. Vagy akár egy gombnyomással avatkozhatnak be a terepasztalok történéseibe. Kisebb fejtörő is várja a látogatókat, a feladat, hogy megtalálják a kilenc elrejtett békát.