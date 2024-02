Az egyesület jelenleg öt horgászvízen gazdálkodik, melyek a mai formájukat az önkormányzat és a helyi közösség támogatásával, sok-sok közösségi munkával nyerték el. Az egyesület tagsága évek óta körülbelül 150 fő. A horgászat közösségépítő szerepét kihasználva az egyesület számos programot szervez, például nagyon népszerű volt 2023-ban a Családi Horgászfesztivál.

A Lipóti Sporthorgász Egyesület tagjai gyönyörű halakat fognak. A felvételen egy 44 kilogrammos, 183 centiméteres harcsa látható.

Az egyesület részt vesz az ifjúság nevelésében is. Hornyák Tamás, az egyesület tagja a helyi általános iskolában folyamatosan oktat. Nagy érdeklődés mellett horgászszakkört tart a gyerekeknek. Az egyesület évente ötezer kilogramm halat telepített a vizeibe, amihez 2023-ban sikeresen pályázott a Mohosz támogatására is, de a tavaikban egyébként is színes állomány található, sok kapitális hallal. Az elmúlt években akadtak horogra 40–45 kg-os harcsák, 24 kg-os – rekordméretű – csuka, számos húsz kilogramm feletti amur és több nagy testű ponty.

A legnagyobb területű tavukon, a Kengyártó-tavon néhány éve nagyon nagy gondot okoz a vizet teljesen benövő tündérfátyol, mely a halgazdálkodást teljesen ellehetetleníti. A jövőben ez ügyben szeretnék felvenni a kapcsolatot a természetvédelemmel, hogy valamilyen megoldást találjanak.