– 2023-ban megközelítőleg 2700 megkeresés érkezett a hivatalhoz fogyasztóvédelmi témában. Elmondható, hogy legtöbben a jótállási és szavatossági igény érvényesítésekor tapasztalt vállalkozói magatartást kifogásolták, míg a második legtöbbet panaszolt téma az online vásárlás – állapította meg dr. Opra Zsófia, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal osztályvezetője kérdésünkre.

– A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a félresikerült online vásárlások többsége a fogyasztó meggondolatlanságából, hiszékenységéből ered. Sajnos még mindig nagyon sokan rendelnek interneten anélkül, hogy a vásárlás előtt meggyőződnének az eladó vállalkozás megbízhatóságáról. A kecsegtető ajánlat elfogadása és a pénz átutalása előtt minden esetben érdemes a weboldal ászf-jét megnézni. Ha az oldal szerződési feltételekkel nem rendelkezik, vagy az eladó vállalkozás kiléte ismeretlen, nem ajánlott a termék vásárlása, mert könnyen pórul járhatunk. A webáruházas megkeresések körülbelül 20–30 százaléka vezethető vissza szándékos megtévesztésre. Dinamikusan nő a beazonosíthatatlan webáruházak száma, melyek között hamisított webshopok is találhatók. Sok esetben a fogyasztó előre elutalja a termék árát, a csomag azonban soha nem érkezik meg, vagy megkapja ugyan, de az áru nem rendelkezik a reklámban szereplő „csodahatással”, mely pár hét alatti fogyást, idegennyelv-tudást vagy betegség esetén gyógyulást ígér. Az ilyen eladók általában ügyelnek arra, hogy a termékek ára 10–15 ezer forint körüli legyen, mert ez az a „lélektani határ”, amely alatt a kárvallott vásárlók általában nem kezdeményeznek hatósági és egyéb eljárást – elemezte a vásárlásokat az osztályvezető.

– Mennyi panasz érkezik ilyen ügyben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testülethez? – kérdeztük. dr. Bagoly Beátát, a testület elnökét.

– 2023-ban 480 ügyben fordultak hozzánk, a megkeresések 37 százaléka szolgáltatásokkal, például turizmus-, szerviz-, építési tevékenység igénybevételével, míg 63 százaléka termékek vásárlásával függött össze. 2020-tól jelentősen megugrott az internetes vásárlások száma. Azóta a fogyasztók minden évben a termékek körülbelül 40 százalékát szerzik be ily módon. A szolgáltatások igénybevétele ennél az aránynál jóval kisebb, jelenleg 16 százalék, de ez is emelkedő tendenciát mutat.

– A világhálónak köszönhetően bárhonnan lehet rendelni. Mire figyeljünk vásárláskor?

– A békéltető testülethez nem csak magyarországi vállalkozásokkal szemben érkeznek panaszok. Tudni kell azonban, hogy a fogyasztókat védő rendelkezéseket, például a 14 napos objektív elállás jogát, a pénzvisszatérítés lehetőségét, a hibás teljesítéssel összefüggő szabályokat az Európai Unió területén bejegyzett, de leghatékonyabban a magyar vállalkozásokkal szemben lehet érvényesíteni.

Önmagában attól, hogy egy honlap magyarnak tűnik, vagyis hogy „.hu” végű domainnév alatt működik és magyar szöveg szerepel rajta, egyáltalán nem biztos, hogy azt Magyarországon bejegyzett vállalkozás működteti. Ezért fontos, hogy a vásárlások előtt az általános szerződési feltételeket tanulmányozzák át a fogyasztók. Ha a vásárló nem talál efféle szerződései feltételeket a honlapon, vagy talál, de abból nem tűnik ki számára, hogy mely vállalkozás üzemelteti a webshopot, jól teszi, ha nem vásárol onnan. Az Európai Unió tagállamában bejegyzett cég esetében is figyelni kell arra, hogy a 14 napos elállás lehetősége alapján visszaküldött termékek visszaküldési költségét ki viseli. Fő szabály szerint ez a vevőt terheli, és ez bizony jelentős költségeket jelenthet. Érkezett a testülethez olyan panasz, ahol a fogyasztó el kívánt állni a vásárlástól, amit megtehetett, mert nem tetszett neki a dívány színe, de azt nehezményezte, hogy saját költségén kellene a nagy terjedelmű terméket visszaküldenie a németországi eladónak. Az eladó nem kívánta állni a költségeket, és alappal hivatkozott arra, hogy az ászf-ben a visszaküldés menetét a jogszabályoknak megfelelően szabályozta.

Európán kívüli webáruházakból vásárolni viszont kockázatos. Sajnálatos módon sok olyan vállalkozás is hirdeti magát az interneten, amelyek probléma esetén gyakorlatilag „utolérhetetlenek”. Sokszor silány, hibás terméket küldenek, vagy teljesen mást. Azt tanácsolom, hogy a fogyasztók kétkedve fogadják azokat az ajánlatokat, amelyek „túl szépek, hogy igazak legyenek”, mert ezekről általában ki is derül, hogy nem igazak… Tájékozódjanak a cégről az internetes fórumokon, hozzászólásokból. Egy fogyasztó azzal fordult a békéltető testülethez, hogy az általa 18.500 forintért vásárolt, francia luxusmárka nevével ellátott kabát bélés és gombok nélkül érkezett a Távol-Keletről. Hiába próbálta felvenni a kapcsolatot az eladóval, nem járt sikerrel. Mivel ennek a márkának egy kabátja valójában 2 millió forintért vásárolható meg, nyilvánvaló volt, hogy csalás áldozata lett. Egy másik vásárló egy német sportmárka 16.000 forintért vásárolt kabátjának kézbesítésekor szembesült azzal, hogy nem a rendelt termék volt a csomagban, ráadásul a küldött áru sérült is volt. Mondanom sem kell, ezt sem a gyártótól vagy hivatalos viszonteladótól vásárolta. Az eladó egy budapesti címet jelölt meg a visszaküldés helyéül, de ez csak egy átvételi pont, itt valójában nem működik a cég. A terméket a vevő visszaküldte, és hetek óta várja vissza a pénzét. A webshop honlapja már nem működik.

A másik tipikus problémakör, hogy közösségi platformokról vásárolnak a fogyasztók, és meg sem tudják jelölni a valós eladó személyét, így az ismeretlen eladóval szemben nyilván nem lehet eljárást lefolytatni. Ha a vevő nem kap számlát, vagy nem tudja a megrendelést igazolni, és a webshop honlapján vagy a közösségi oldalon sem található meg az eladó pontos neve és címe, nyilvántartási és adószáma, a békéltető testület sem tudja beazonosítani az eladót. A békéltető testület nem tud eljárni beazonosított, de magánszemély eladókkal szemben sem. Sok fogyasztót megtévesztenek a marketplace-ek, vagyis az online piacterek is. A vásárlás előtt tájékozódjanak, hogy pontosan ki az eladó, az magánszemély-e vagy vállalkozás!

Bár a békéltető testületek jogosultak eljárni valamennyi külföldi országban honos vállalkozással szemben, jó tudni, hogy hatékony és ingyenes jogszolgáltatást nyújt a fogyasztók részére európai uniós, izlandi, norvég vagy egyesült királyságbeli vállalkozásokkal, légitársaságokkal és webáruházakkal szembeni, határon átnyúló fogyasztói panaszaik és jogvitáik rendezéséhez az Igazságügyi Minisztérium keretén belül működő Európai Fogyasztói Központ is.

Vásárlók mondták el tapasztalataikat:

Nóra:

– Sokat vásárolok online, eddig nem is volt vele gondom, de pont karácsony előtt fürödtem be egy céggel. Játékokat rendeltünk november 24-én egy weboldalról, melyet karácsonyi ajándéknak szántunk. Az oldalon a termékeknél 3–5 napos kiszállítási határidőt írtak, de a csomag egy hónap alatt, karácsonyig nem érkezett meg. December folyamán többször is jeleztük a cégnek e-mailen és telefonon is, hogy karácsonyi ajándéknak szánjuk a termékeket, ha nem tudják szállítani, akkor nem kérjük, de csak hitegetést kaptunk tőlük, hogy jövő héten, két nap múlva, másnap stb. már biztos megérkezik, mert átadták a futárszolgálatnak. Beszéltünk a futárszolgálattal, a GLS IT-rendszerébe a csomagszám bekerült, de maga a csomag nem volt ott náluk. Az ünnepek után megreklamáltuk, és azt a választ kaptuk, hogy sajnálatos módon a csomag a raktár és a kiszállító cég között elkeveredett. Bosszantó volt a dolog, mert így december 23-án kellett pótajándékok után nézni, hogy mégis legyen ajándék a fa alatt.

Judit:

– Gyakran rendelek online, mivel sokkal nagyobb a választék és több akció is van a weboldalakon. Nagy előnye, hogy otthonról, nyitvatartási időn kívül is telepakolhatom a virtuális kosaram. Viszont mindig nagyon alaposan átgondolom, milyen oldalról és mit rendelek, hiszen egy fotó vagy leírás alapján sosem lehetünk biztosak abban, hogy azt hozza a futár, amit szerettünk volna. Ruhák esetében pedig akár rossz méretet is választhatunk. Megesett velem is, ilyenkor sosem küldöm vissza a terméket, mert lusta vagyok ilyenekkel bajlódni. Elajándékozom családon belül, vagy meghirdetem és továbbadok rajta.

Ági:

– Többnyire kertészeti webáruházakból rendelek, főleg olyan növényeket, különlegességeket, amelyeket itt helyben nem kapok meg, vagy nagyon kedvező az áruk. Volt már fűzfavesszőkerítés-rendelésem és gyeprács is, mindkettő az ára miatt, és azért is, mert helybe hozták. Ezeket a győri barkácsáruházban is beszerezhettem volna, de drágábban. Rendeltem már apró-cseprő hasznos holmikat is, de azt tapasztaltam, hogy ezekhez a helyi áruházakban olcsóbban hozzájutottam volna, ha alaposan körülnézek. Ruhaneműt, cipőt nem rendelek, ezeket szeretem felpróbálni. Az én eddigi rendeléseim hiánytalanul megérkeztek, bár a múltban, az online rendelések hajnalán előfordult, hogy nem azt kaptam, amit megrendeltem.

Balázs:

Nekem jó tapasztalatom van több webshoppal is. Volt, hogy az este leadott rendelésemet másnap reggel 8 órakor át tudtam venni. Még a karácsony előtt leadott rendelést is a weboldalon feltüntetett információk szerint, időben megkaptam.

Fanni:

Lassan öt éve annak, hogy rendszeresen vásárlok az interneten, ruháktól és egyéb kacatoktól kezdve a vitaminokig mindent. Eddig semmilyen negatív tapasztalatom nem volt. Azokat kaptam, amit szerettem volna, illetve ha valamivel problémám volt, mindig zökkenőmentesen zajlott a visszaküldés.

Népszerűek az ázsiai olcsó oldalak, ahonnan én is rendeltem már. Az olcsó termékek és az állandó akciók szinte függőséget okoznak. Itt bele lehet futni elhibázott rendelésekbe, de ha az ember körültekintően választja ki a terméket, megnézi az értékeléseket és az oda feltöltött vásárlói fotókat, akkor nagy probléma nem lehet.

Kényelmes otthonról megrendelni a vitaminokat és a tartós élelmiszereket, mert nyugodt körülmények között alaposan elolvashatom az alapanyagokat.

Szerintem az idősebb korosztály nem annyira rutinos az ilyesfajta vásárlásban. Bár vannak kivételek, mert 75 éves nagymamám is rendszeresen vásárol az interneten. Még segítséget sem szokott kérni. Rendelt már gofrisütőt, tortadíszítőt és ilyesmiket. Édesanyám, aki lassan 50 éves lesz, azért be szokott fürödni egy-egy rendeléssel, mert nem körültekintően választja ki a termékeket.