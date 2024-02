Az Országos Gasztró Akadémia oktatója gyermekkora óta ebben a szakmában szocializálódott, bár vihette volna más irányba is az élet, ő ebben teljesedett ki. A BBQ-t Győrben felemelte egy olyan szintre, hogy országszerte már tényezők vagyunk, számos kiadvány is erről tanúskodik. Televíziós műsor, kurzusok, mind azt bizonyítják, hogy ha valaki időt, energiát nem kímélve munkájának él, ami egyben a hobbija is, akkor eljuthat a csúcsra és a határ a végtelen és azon is túl.

