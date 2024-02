Sarlósiné Verpec Enikő kétnyelvű nevelés szakértő, gyógypedagógus saját kislányával kezdett egyszerre két nyelven beszélni, azóta évről-évre egyre több család csatlakozik hozzá és tanulja módszerét. Milyen előnyei származhatnak a gyermeknek abból, ha születésétől fogva egyszerre több nyelven is beszél? Valóban szükség van erre? A beszélgetésből kiderül az is, hogyan építheti be a dupla nyelvhasználatot a mindennapi életébe egy átlagos magyar család.

Hallgassa meg!