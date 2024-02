A Ol-Vasút című kezdeményezés célja, hogy az utazóközönséghez közelebb hozzák a könyvek és az olvasás szeretetét, valamint komfortosabb és élménydúsabb legyen az utazás. A együttműködési megállapodást Horváth Csaba, a Széchenyi István Városi Könyvtár igazgatója és Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója írta alá szerdán délelőtt az Ol-Vasút ponton.

- A kezdeményezéssel rendszeresen biztosítunk könyveket az olvasósarokba, ahol az utazók kedvükre válogathatnak. A GYSEV pedig otthont ad olyan programoknak, mint a könyvbörzék, egyúttal reklámfelületet is biztosít számunkra. A könyvtárban is szoktunk börzéket tartani, oda inkább az olvasóink jönnek. Itt viszont szélesebb körben tudunk olvasmányokat kínálni az érdeklődőknek. Legközelebb április 24-én lesz könyvbörzénk az állomáson. Továbbá különböző kezdeményezésekkel és akciókkal törekszünk az együttműködési megállapodás folytatására - mondta el a könyvtár igazgatója.

- Az olvasósarkot még 2022-ben alakítottuk ki, amely nagy népszerűségnek örvend. A most megkötött megállapodás pedig biztosítja, hogy széles kínálattal várhassák az érdeklődőket. Bízunk benne, hogy a kezdeményezésünkkel a mai rohanó és digitális világban hozzájárulunk ahhoz, hogy az utazók hasznosan tudják eltölteni az idejüket. Mindemellett lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az utazók egymás között cseréljenek könyveket, de mindenki szabadon hozhat és vihet kiadványokat, akár haza vagy az útra - fűzte hozzá Kövesdi Szilárd. Hozzátette, a könyvtárnak fontos szerepe, hogy a kultúrát megszerettesse az emberekkel.

A GYSEV Zrt. vezérigazgatója végezetül elmondta, a kezdeményezés nagy népszerűségnek örvend. - Rendszerint tele rakjuk a polcokat szép és élménydús könyvekkel, melyek között akár idegen nyelvűt is találnak az olvasást kedvelők. A napokban is megcsappant a könyvek száma, amiből tudjuk, van rá kereslet. Az egyik könyvespolc a pályaudvar emeletén található, ahova nyugodtan jöhetnek az utazók. Ráadásul itt megtekinthetnek vasúttörténeti relikviákat is, megismerhetik a vasúttársaságunk több mint 150 éves történetét - fejtette ki Kövesdi Szilárd.