Első találkozás a furulyával

Az ének-zene tanár szerint a furulya biztos muzikális alapot és sikerélményt nyújt a legkisebbeknek, de nincs akadálya, hogy virtuózzá cseperedjenek. Persze ezt az utat rengeteg gyakorlás és fáradt ujjacska kíséri.

-Az első győri Furulyafesztivált 1994. február 21-én rendezték meg városunkban, napra pontosan 30 évvel az ideit megelőzően. A furulya sokak számára az első találkozást biztosította a zenei neveltetéssel. Nem hiába van évtizedek óta igény a program szervezésére. A szakmai szervező akkor és most is, Sipos Tamásné zenetanár, aki töretlen hivatástudatával és kedvességével nélkülözhetetlen alkotóelme a fesztivál miliőjének, azóta is - erősítette meg Feketéné Kovács Zsuzsa, szervezési referens.

- A rendezvény célja az volt, hogy az általános iskolákban működő furulyaszakkörök résztvevői, ne csak az iskolai ünnepségeken szerepeljenek, hanem városi rendezvényen is bemutathassák műsorukat és közösen is muzsikáljanak. A nagy sikerre való tekintettel ezután évente megrendeztük és zenei eseménnyé vált. Évről-évre színvonalasabb műsorral készülnek az óvodás, általános iskolás és középiskolás diákok - emelte ki Sipos Tamásné.

Élménymuzsikálás

A szakmai szervező hozzátette, hogy az esemény a három évtized alatt önkormányzati léptékűvé cseperedett. Szervezéséhez elengedhetetlen volt az akkori kulturális osztály munkatársainak, Tóth Nándorné Éva és Pető Gáborné áldozatos munkája.

A rendezvényt idén - ahogy már jó pár éve - a Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervezte, Sipos Tamásné zenei szervező segítségével, aki szívügyének tartja, hogy a gyerekek együtt muzsikáljanak és átéljék a közös zenélés élményét.

Földöntúli hangzás

Az idei találkozónak az egyetem hangversenyterme, az egykori győri zsinagóga adott otthont. Összesen száznyolcvan gyermek ajkáról eredt meg furulyaszó az épület kupolája felé. A kerek évforduló alkalmából kiemelkedő műsorral ünnepeltek a szervezők. Katartikus műélményt nyújtó meglepetésként fellépett az osztrák származású Eva Leonie Fegers tanárnő és két tanítványa. A furulyacsalád ritkán hallható, látható mély hangolású hangszerét mutatták be, egy reneszánsz traverzót.