Ha február akkor farsang és tréfás, színes jelmezek. Így volt ez néhány napja Sokorópátkán is. A gyerekek egytől-egyig kreatív jelmezekben jelentek meg. Az arcfestés és az extra kiegészítők sem maradhattak el, hogy teljes legyen a szett. A beöltözött gyerkőcöknek pedig azonnal járt is az ajándék fánk, amit a helyi Pedró pékségben sütöttek. A kicsiknek és nagyoknak szóló mulatságon egy meglepetés sztárvendég okozta a legnagyobb izgalmat. Tip Top aranykártyás bohózata minden résztvevőt lenyűgözött, ugyanis a gyerekeket bevonva mutatott be nem mindennapi trükköket, bűvész mutatványokat.