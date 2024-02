A városvezetés nevében Juhász Adrienn önkormányzati képviselő vett részt a jubileumi ünnepségen.

- Minden nap ünnepnap, amikor a szeretetotthonba látogatok, hiszen mindig valamilyen örömteli esemény kapcsán érkezhetnek ide, mint a szépkorú idősek születésnapi köszöntője. A mostani látogatásom is egy ünnep - mondta el a képviselő. Hozzátette, az idősek jelentik a gyökereket a fiatalabb generációk számára, ezért minden tiszteletet megérdemelnek, hiszen ők alapozták meg a jelenünket.

Kunstár Ágnes az intézmény vezetője beszédében kiemelte, a 20 év alatt szinte mindig százszázalékos kihasználtsággal és jelenleg is hosszú várólistával működik intézmény.

- A hivatásunk és a küldetésünk az emberi méltóságról szól, és persze arról is, hogy az ellátottjaink szeretetteljes közegben éljenek. Az évek múlásával számtalan külső és belső változás történt, de olyan stabil keresztyén értékekkel és keretekkel rendelkezünk, amelyek ma is meghatározzák szolgálatunkat és reményeink szerint segítségünkre lesznek a következő húsz éveben is - mondta Kunstár Ágnes.

Végezetül az intézményvezető köszöntötte az otthon legrégebi lakóját, Gyöngyi nénit, aki 18 éve él a Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthonban, valamint az intézmény legrégebbi dolgozóját, Hubert Katalint, aki több mint 17 éve támogatja a munkájával a szeretetotthont.