Több mint fél évszázada támogatja egymást mindenben, jóban-rosszban a gönyűi Lencse Géza és párja, Marika. A gönyűi születésű, az idén 80. életévét betöltő, ma is aktív Géza bácsi fiatal kora óta oktatta szalontáncra a falu fiataljait, akik a tánclépések mellett az illemszabályokat is megtanulták. A tánciskolában ismerkedett meg közelebbről Babos Marikával, akivel hat esztendő udvarlás után 1970-ben házasodtak össze. Mi a jó házasság titka?

Marika néni és Géza bácsi – Jó érzéssel lapozzák fel a fényképalbumot és idézik fel a házasság elejét. Fotó: Nagy Gábor

A házasság évei

A következő évben megszületett lányuk, Marika. A tánctanítást csak gerincműtétje után adta fel, de mazsorettcsoportot alakított 1991-ben.

– A miénk volt az első a megyében. A faluban minden rendezvényen felléptünk, de hívtak bennünket a környező településekre és külföldre is. Egyenrangú partnereknek tekintettem a fiatalokat. Szigorú, de igazságos döntéseket hoztam a néha előforduló konfliktusok során. A szülők is nyugodtak lehettek, mert gyerekeik jó helyen, felügyelet alatt voltak, és idejüket is hasznosan töltötték. Gyakran kísért el bennünket a fellépésekre a feleségem is, és segített a gyerekek öltöztetésében – emlékezett vissza Géza bácsi arra, hogyan is dolgoztak közösen a feleségével.

A csoportok révén sokan ismerték a faluban a mindig aktív Géza bácsit, aki rengeteget tett a településért képviselőként, önkormányzati bizottsági elnökként is. A Magyar Vöröskereszt helyi csoportjában előbb külsősként dolgoztak feleségével, majd beléptek a csoportba, és azóta is közösen, egymást segítve munkálkodnak, csakúgy, mint a nyugdíjasklubban.

Marika néni mostanában amigurumikat készít, amik főleg jótékonysági vásárokon találnak gazdára. Fotó: Nagy Gábor

– Amióta nyugdíjas vagyok, sokat és szívesen dolgozom a Magyar Vöröskeresztnél –árulta el Marika néni. – Évek óta a helyi alapszervezet elnöke vagyok, emellett pedig a megyei Vöröskereszt felügyelőbizottságának elnöki tisztét is betöltöm. Mindkettő sok elfoglaltságot ad, hiszen az az alapelvem, hogy amit csinálok, azt szívvel-lélekkel tegyem, vagy inkább neki sem állok. Jó érzés, hogy nagyon sok gönyűi rászorulónak tudtam segíteni a vöröskeresztes munkámmal. Természetesen a férjem háttérmunkája nélkül ez nem menne. Többször elismerték a munkámat, ami igazán jólesik, de mindig hangsúlyozom, hogy nem tudnám az ötleteimet megvalósítani, ha nem állna mellettem a vöröskeresztes csapat, de legfőként a férjem.

A közösségi munkára persze szabadidejükből áldoztak, hiszen hosszú, dolgos munkás­éveiket hosszú lenne felsorolni. A helyi rendezvényeken lehetőségeikhez képest mindig ott vannak, együtt dolgoznak nemcsak a faluért, hanem otthonukért is. És hogy miként jut mindenre idejük, és mi a hosszú házasság titka?

– A hosszú házasság szerintünk azon múlik, hogy van-e szeretet, megértés és tolerancia, mert enélkül nem működik. Ezenkívül mi mindig megosztjuk egymás között a munkát, lehet az az itthoni takarítás, főzés, bevásárlás, vagy valamilyen rendezvényszervezés. Megbeszéljük a dolgainkat, gyakorlatilag mindent közösen végzünk, alkalmazkodva az aktuális feladatokhoz – összegezte véleményét röviden Marika néni és Géza bácsi.