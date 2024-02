- Elkészítettük az első, rögtönzött főzős videónkat. Az elmúlt közel két hét képei által pedig egy kis gasztronómiai kalandozásra invitáltuk a követőinket - mondta el Kun Szilvia igazgató.

- Tanzániai konyhában fontos szerepet játszanak a különböző fűszerek. Ez nem meglepő, hisz Zanzibár sokáig a világ legnagyobb fűszerszigete volt. A helyi ételek gazdag ízvilágúak, szaftosak, időnként csípősek is. Konyhájukon érezhető az indiai hatás, de az európai étkezési szokásokból is vettek át - tette hozzá Szilvia, aki öt négy társával missziós szolgálatot teljesít Afrikában.

- Az étrendjükben kiemelt szerep jut a gyümölcsöknek. Banánból az országban tizenhat félét termesztenek, és a semleges íze miatt gyakran kerül levesekbe, pörköltekbe. A rizs íze egészen hasonló az otthon megszokotthoz. A húsok közül leginkább marha, csirke és kecske kerül az asztalra - ismertette dr. Tóth Zsuzsanna a Vöröskereszt vármegyei elnöke.

Papp Zoltán önkéntestől, mint tapaszt Afrika-járó megtudtuk, hogy az ugali az egyik legtradicionálisabb tanzániai és zanzibári ételkülönlegesség, általában hús- vagy zöldségpörköltek köreteként tálalják. -A kis gombócok egyszerű összetevőkből készülnek: finomra őrölt kukoricaliszt, víz, só és vaj. Gyakran megjelenik az étlapon a híres hallevesük is, a mchemsho. Az indiai receptből származó urjo szintén népszerű a levesek körében, fő alkotóelemei a Bhajias, a tört burgonya, a reszelt, nyers mangó, a chili paprika, fokhagyma és kókuszos chutney - sorolta.

- Ismert még a pilau, ami fűszeres rizses egytálétel, vagy köretként is szolgál. A mchica stew egy spenótfajtából készült fogás, kókusztejjel és földimogyoróval. Palacsintát szinte mindenhol kapni, ezt leggyakrabban sűrű, sötét színű maszáj mézzel édesítik. A konyagi pedig a cukornádból készült helyi szeszesital - fejtette ki Papp Zoltán.

A tanzán út során mindenki érdeklődve, vidáman fogadta a delegációt. Rengeteg információt és tapasztalatot sajátíthattak el a helyiektől. Maguk is kipróbálhatták hogyan is készül egy-egy helyi finomság. A fotókon jól látszik, hogy Afrikában is ismerik a pizzát, a legtöbb ételt a szabadban készítik.

A Vöröskereszt csapata egy receptet is megoszt követőikkel:

Avokádó smoothie ananásszal:

Hozzávalók: 1 kisebb ananász, 1 mangó, 1 érett avokádó, 1 citrom leve, 1 evőkanál chia mag, ¼ csésze kókusztej

Elkészítés: a gyümölcsöket hámozzuk meg és aprítsuk fel, majd a kókusztejjel, a chia maggal és a citrom levével együtt tegyük egy turmixgépbe. Az összeturmixolás után fogyaszthatjuk is.

10 érdekesség Tanzániáról:

1. A történelem legrövidebb háborúját Tanzániában vívták, mely az Egyesült Királyság és Zanzibár között zajlott 1896-ban? Mindössze 45 percig tartott.

2. Tanzánia ad otthont Afrika legmagasabb hegyének, a Kilimandzsárónak.

3. A világ egyik legkedveltebb és legcsodálatosabb szafari célállomása. A Nagy Ötös, vagyis az öt afrikai nagyvad mindegyike fellelhető: elefánt, orrszarvú, kafferbivaly, oroszlán és leopárd.

4. 1973-ban Zanzibár volt az első afrikai ország, amely bevezette a színes televíziózást.

5. Az ország a Baobab fa otthona is, ez a természet egyik legrégebbi és legkülönlegesebb fája, 1000 évig is élhetnek.

6. Itt él a legnagyobb szárazföldi ízeltlábú állat, a fél méteres, gigantikus kókuszrák.

7. 120 különböző afrikai törzsi csoport van az országban, közülük a legnépesebbek a Sukumák, akik északnyugaon élnek.

8. A Serengeti Nemzeti Park az egyik legrégebbi ökoszisztéma a Földön, alig változott az elmúlt millió évben.

9. Zanzibárt Fűszerszigetként ismerik fő gazdasági tevékenysége miatt, exportcikke főleg a szegfűszeg, szerecsendió, fahéj és fekete bors.

10. Tudta, hogy a „Hakuna Matata” sokkal több, mint a "Oroszlánkiály" népszerű Disney-dala? A szuahéli kifejezést szó szerint úgy fordítják, hogy „nem kell aggódni”. A tanzániaiak rendszeresen használják ezt a kifejezést emlékeztetőül, hogy lassítsanak és élvezzék az életet.