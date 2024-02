A Győri Ipartestület 1899-ben rendezte meg az első iparosbált, amelyen egyre többen vettek részt, s a későbbiekben meghatározó eseménye lett a városnak. Főleg a két világháború közötti békeidőben voltak nagy bálok, volt hogy három helyszínen kellett megszervezni a mintegy 600 bálozónak. Megadták a módját a vigasságnak, s csakúgy mint most, a bál bevételét akkor is jótékony célokra fordították. Régen még szokás volt az is, hogy az iparosok gyermekei, főleg a lányok első bálos hölgyekként jelentek meg, akiknek egy emléklapot is adtak erről. Bár az idei bálon nem köszöntötték külön az első bálozókat, örültek annak, hogy sok fiatal mulatott együtt az idősebb korosztállyal, akik ugyanolyan fürgén ropták a táncot, mint ifjú korukban.