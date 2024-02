- A borászatokban, a helyi sörfőzdében egész hétvégén borkóstolók voltak disznótoros hidegtálakkal, az éttermek pedig gasztronómiai különlegességekkel készültek a hétvégére. Erre az időre a helyi borászok is kitelepültek, a rendezvénysátor mellett pedig kézműves, gasztronómiai termékeket vásárolhattak az érdeklődők, különös tekintettel a disznóságokra. A gyerekekről sem feledkeztünk meg, a helyszínek közötti lovaskocsikázással, különböző foglalkozásokkal, üvegfestéssel vártuk őket egész hétvégén - tette hozzá.

- Az esemény fő attrakciója a töpörtyűsütő verseny volt, amelyen az idén tizennégy csapat mérettette meg magát. Az elkészült ételekre a közönség is szavazhatott, a legtöbb szavazatot begyűjtő csapat nyerte a közönségdíjat, a végső döntést azonban egy öttagú zsűri hozta meg. Rendezvényünkről eddig csak pozitív visszajelzést kaptunk, tavaly például egy kisebb társaság érkezett a szomszédos településről, akik mindig csak átutazóban jártak Fertőrákoson, de az esemény felkeltette az érdeklődésüket. Elmentek egy borkóstolóra, majd a töpörtyűsütő versenyre is ellátogattak. Annyira pozitív élményekkel tértek haza, hogy a nyári szezonban többször visszatértek Fertőrákosra. Azt gondolom, hogy ez a kis történet is azt bizonyítja, hogy a rendezvényt szeretik az emberek és érdemes csinálni - zárta a beszélgetést.

A fertőrákosi Polgármesteri Hivatal csapata idén először vett részt a töpörtyűsütő versenyben. Palkovits János, a település polgármestere elmondta, hogy végig összedolgoztak, Nagy Attila, jegyző koordinálta a kis csapatot, a sütés pedig igazi felvidéki, friss alapanyagokból, hagyományos recept alapján történt, úgy, ahogy elődeink annak idején a készítették.