Stipsits Ibolya művészete és gondolatai arra ösztönzik az embereket, hogy merjenek álmodni, kilépni a komfortzónájukból, és higgyenek a megvalósulásában.

A könyv üzenete arra ösztönöz, hogy szeressünk szívből, fogadjuk el önmagukat és másokat, és higgyünk abban, hogy az élet minden kihívása mögött rejlik egy lehetőség, egy újabb álom, amit megvalósíthatunk.

A könyv segíthet az olvasóknak, hogy bátran és elszántan kövessék az álmaikat, és találják meg az életükben az igazi értékeket és a boldogságot.

– Vajon miért fantazmagória a könyv címe? – kérdeztük a szerzőt.

– A Fantazmagória címet azért választottam, mert ez a szó varázslatos, misztikus, képzeletbeli dolgokra utal. A fantázia és a mágikus elemek gyakran fontos szerepet játszanak az életünkben, hiszen általuk találhatunk megoldásokat, vagy éppen menekülési lehetőséget a hétköznapok problémáiból. A könyv címe így arra utal, hogy az abban található versek és képek egy olyan világba kalauzolják az olvasót, ahol a fantázia és az álmodozás ereje segítséget nyújthat a mindennapi küzdelmekben és dilemmákban.

– Miről szólnak a versek?

– Általában a vágyakozásról, a megvalósulásról és az elmúlásról írok, ami mindenkit érdekel. Minden ember az élete során vágyik valamire. Hiszem, hogy ha sokat álmodozunk, az meg is valósul. Az én életemben is vannak olyan dolgok, amelyekről csak álmodoztam és nehezen akarom elhinni, de meg is valósultak. De szembe kell azzal is néznünk, hogy egyszer minden el is múlik, ezért írok az elmúlásról is, de arról is, hogy soha nem adjuk fel az álmainkat. Hiszek abban, hogy szeretettel, az emberi kapcsolatokkal színesebbé tehetjük a világot és kijavíthatunk mindent még, ami nem sikerült. Mindenkinek szüksége van az örömre, de kevesen merik felvállalni azt, hogy kilépjenek a komfort zónájukból, inkább elfogadják a jelenlegi, örömtelen helyzetüket. Azok, akik kilépnek a megszokottból és bele mernek vágni egy ismeretlen világba, legtöbben úgy emlékeznek vissza, hogy jaj de jó hogy megcsináltam. Ezt mások és a saját tapasztalatom alapján is mondom, hiszen nem egyszer ki mertem lépni a komfortzónámból és fel mertem vállalni valami újat. De a múltnak, ami a hátam mögött van, annak örülök, hogy megtörtént. Arra azért volt szükségem, hogy most tökéletesebben éljek, mert azok tanítottak meg arra, hogy jobban éljem az életemet.

Azt szeretném, hogy az olvasó találja meg a fantázia és az álmodozás erejében rejlő lehetőségeket - mondta lapunka Stipsits Ibolya. Fotó: Rákóczy Ádám

– Ez a könyv segítség lehet az olvasóknak ahhoz, hogy éljenek bátran, menjenek az álmaik után?

– Hiszek a művészet erejében. Picasso mondta, hogy a művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát. A diplomám szerint fotóművész vagyok, ám ha a külső hatások megérintenek, többféle módon ki tudom magam fejezni. Nem vagyok festő, író, de az érzéseimet, a külső világ rám való hatását kifejezem az írásaimban, festek is és kisplasztikákat is készítek. Számomra minden az ember körül forog, mindenben a mély emberi érzéseket fejezem ki. Portré fotósként elsősorban az emberek arca fog meg. Írásaimban az emberek érzéseiről beszélek, kisplasztikáimban is az embereket formázom meg. Mindenhol ott van az ember. Úgy gondolom, művészet a másik embert szeretni, hogy én elfogadjam a másikat olyannak, amilyen. Az olvasóim is ezt igazolják vissza. Azt üzenem műveimmel a közönségemnek: éljenek úgy, ahogy a szívük diktálja, és ne bírálják felül döntésüket az agyukkal, mert jobban járunk, ha a szívünkre és az első megérzésünkre hagyatkozunk. Ami rossz történt velünk, azt nem kell bánni, hanem örülni kell, hogy vége és tanulni kell belőle.

Művészetemben központi szerepet kap a szeretet, az elfogadás és az emberi kapcsolatok fontossága. Olvasóimat arra ösztönzöm, hogy bátran kövessék szívük és belső hangjuk szavát, és merjenek kilépni a megszokottból, hogy megtalálják az életükben az igazi boldogságot és értékeket.

Azt szeretném, hogy az olvasó találja meg a fantázia és az álmodozás erejében rejlő lehetőségeket. A könyvben megjelenő versek és képek egy olyan világot mutatnak be, ahol a fantázia és az álmodozás segítséget nyújthat a mindennapi problémák megoldásában és az élet nehézségeinek leküzdésében.