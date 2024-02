2004 - Sramli és tűzijáték a győri bálokon

Sramli és harmonikaszó, népviseleti ruhába öltözött énekesek, táncosok, akik jókedvűen ropták a táncot a győri sváb bálon szombat este. A tűzoltóbálon tánc- és hastáncbemutatóval szórakoztatták a résztvevőket a szervezők. S ami mind a két helyen azonos volt: fergeteges hangulatban töltötték az estét a vendégek. A kilencedik sváb bált rendezték Győrben szombaton este a német hagyományápolók, akiknek a népi kultúra őrzése, felelevenítése a céljuk. A bálra minden jegy elfogyott, s a szervezők legnagyobb sajnálatára nagyon sok érdeklődőnek nem jutott belépő. Az esten a német kulturális egyesület énekkara és zenekara, az Akkordeon harmonika-zenekar együtt játszott és énekelt a soproni Continental Kapelle együttessel, s fergeteges hangulatot csináltak. Ami nem csoda, hiszen amikor 11 harmonikás együtt játszik, már senki nem tud megülni a helyén. Az est nemzeti jellegét emelte a bajoros menü, s a népviseleti ruhák is azt erősítették. Az idei volt a harmadik győri tűzoltóbál, amelyen a máskor a mentésben részt vevő társak, kollégák családtagjai is megismerhették egymást, s barátságok szövődhettek a kötetlen beszélgetések során. A bál hivatalos megnyitója után a Grácia művészeti együttes bemutatóját, majd egy hastáncbemutatót követően maguk a bálozók is bemutathatták tánctudásukat. Este tíz után tűzijátékban gyönyörködhettek a bál résztvevői, s éjfélkor a szokásos tombolahúzás sem maradt el.

1994 - Együtt és jókedvűen- Ígéretes programok

Együtt és jókedvűen A család éve rendezvényeire a kormány megyénként 500 ezer forint támogatást adott. Győr-Moson-Sopron megyében a tervezett programok finanszírozásáról március elején döntenek majd. A nagycsaládos egyesületekhez eddig benyújtott igények alapján úgy látszik, hogy lesz helye nemcsak ennek a pénznek, hanem a megyei önkormányzaténak is, a program ugyanis bőségesnek ígérkezik. Tegnap Szentkuti Károly,a megyei közgyűlés alelnöke lapunknak elmondta, hogy június 18-19-re tervezik a megyei nagycsaládosok találkozóját Kapuvárra, ahol sport - és játékos vetélkedőkkel igyekeznek a részt vevő családok számára kellemes hangulatot teremteni. Győrben a Családi lap támogatásával szerveznek családi napot, amelynek a színtere délelőtt a Széchenyi tér mint vásártér. Délután a sportcsarnokban - a helynek megfelelően - mozgásra ösztönzik a jelenlévőket. A nap zárásaként a családok - nevelőintézeti gyermekek társaságában - a győri színház balettelőadására látogatnak el. Sopronban 250-300 résztvevővel számolnak arra a rendezvényre, ahol szó esik többek között a családok helyzetéről Európában, s amelyet kirándulás követ a fertődi parkba. Mosonmagyaróváron a nagycsaládosok lipóti fürdőnapot terveznek, amelyre körülbelül 200 család részvételére számítanak. Az alelnök elmondta, hogy a rendezvények fő célja a kellemes együttlét, a barátkozás, a hasznos és emlékezetes időtöltés. Hozzátette azt a személyes tapasztalatát, hogy ezekre az eseményekre mindenkinek érdemes kellő figyelmet fordítani, hiszen senki nem születik nagycsaládosnak, mindenki először egy, aztán két gyermekkel kezdi. Aki pedig gyermekkorában jól érzi magát a nagy családban, az felnőtté válva is ilyen kellemes családi légkör megteremtésére törekszik.

1974 - Ügyeletesünk jelentette: 3600 lakáshoz elég

A múlt év végén kezdődött meg a győri Házgyárban a rekonstrukció, amelyben számottevő műszaki és technológiai fejlesztést is megvalósítottak az építők. A február eleje óta tartó próba után –amikor is már csak az apró feladatokat kellett elvégezni – tegnaptól üzemszerűen készülnek a Győr megyei Állami Építőipari Vállalat házgyárában az eddiginél jobb és szebb lakások összeszerelésére alkalmas panelek. A műszaki fejlesztések közül érdemes megemlíteni a többi között a fürdőszoba-térelemek egy darabban történő öntését, a panelcsatlakozások nyílt hézagainak új kiképzését, a loggia térelemet mindezek a házgyári lakások minőségének további javulását eredményezik. A Házgyárban a tervek szerint az idén, a tíz és fél hónap alatt 3690 lakásnak megfelelő panelt készítenek, alapterületre átszámítva így is 2900 négyzetméterrel többet, mint az első, az 1968. évben.