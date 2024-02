A horgászok elsődleges, legfontosabb feladata, hogy február 28-ig le kell adni összesítve a fogási naplókat. Aki ezt nem teszi, csak emelt áron vásárolhat állami jegyet. Fontos, hogy a horgászkártyát otthonról is meg lehet újítani, illetve minden egyesületnél van rá lehetőség, amikor a horgász kiváltja az állami jegyet. Így nem kell kétszer intézkedniük, elég egyszer, amikor kiváltják az újat. Viszont mindenképp legyen a horgászoknál személyi igazolvány, ami szükséges a kártya meghosszabbításához.

Versenyekből idén sem lesz hiány. Tavaly a Horgász Szuperkupa fordulói is sok érdeklődőt vonzottak.

– Bár nehéz év volt a tavalyi, ennek ellenére csak 6 és fél százalékkal emelkedett, és csak az összevont folyóvízi éves területi jegy ára. A Csorna, Kapuvár és Fertőd környékieknek pedig fontos, hogy mostantól a Hanság-főcsatornára is vásárolhatnak külön területi jegyet. Az év ezen időszakán is azon dolgozunk, hogy minél több halat telepítsünk vármegyénk vizeibe – fogalmazott lapunknak Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének ügyvezetője.

A vármegyei szövetség már több előszerződést kötött haltermelőkkel, így hamarosan ismét érkezhet vizeinkbe süllő, csuka, valamint előnevelt kősüllő, domolykó, márna, menyhal vagy éppen compó.

– Ezek többsége kifejezetten folyóvízi hal, amelyeket nem lehet intenzíven termelni, ezért lassan nőnek meg. Ezen halfajok már így is megtalálhatóak nálunk, most szeretnénk ezekből a különleges fajtákból még többet telepíteni. Egynyaras halakat vásárolunk, márciustól kezdve pedig ezek gazdagíthatják majd tovább térségünk halállományát – részletezte az ügyvezető.

A szövetség az idei esztendőben is folyamatosan keresi majd azokat a lehetőségeket, hogy hol lehet majd ívóterületeket rehabilitálni, kialakítani. Tavaly év végén volt egy nagy bejárás a térségünkben és több helyszínen történt vizsgálat halászati szakember bevonásával. Emellett a horgászturisztikai fejlesztésekre is nagyobb hangsúlyt fektetnek az idén. Decemberben volt egy elmaradt haltelepítés a gyors jegesedés és az árvíz miatt. Így idén a telepítések sorát ezzel az elmaradt eseménnyel kezdi majd meg szövetség. Február végétől, március elejétől a telepítések folyamatosak lesznek és ismét különleges eseménnyel készülnek a halak napjára is.

– Már megtörtént a teljes szezon versenykiírása és elkészült a naptár, miszerint az országos versenyeket is mintegy harminc szakágban rendezik meg idén. Emellett huszonkét vármegyei rendezésű esemény is várja majd a versenyhorgászokat. Erősödik a feeder szakág, ebben a kategóriában jóval több megmérettetést rendeznek idén is. Lesznek természetesen gyermekversenyek és nyári táborok is a fiatalok számára – mondta el kérdésünkre az ügyvezető, Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna.

Hozzátette: jobban indult ez az év, mint a tavalyi. Lehet, hogy a horgászkártya meghosszabbítása miatt, de január végén már harminc százalékkal előbbre tartott a szövetség értékesítése a megszokotthoz képest.