- Az állatkertben szeretnénk, ha a látogatók nem csak kedvenceik születéséről, de haláláról is értesülnének, hiszen ez az élet. A tavasszal ezért a tervünk szerint egy emlékfalat hozunk létre, hogy a hozzánk látogatók meg meg tudjanak emlékezni kedvenceikről, oda kerül majd vissza Malippo is - avatott be Andréka György.