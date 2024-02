- Nem először vettünk részt a Bricky Way legókiállításon, viszont idén kaptunk először teljes csapatos meghívást- tudtuk meg Dömel Mátétól, az MLVK egyik klubvezetőjétől.

Komoly logisztikai munka, az amit a fiatal lelkes csapat végez, ugyanis folyamatosan tabletekről és számítógépről irányították a vasúti kocsikat.

- Sok dologra kell odafigyelni miközben a vonatokat vezetjük. Például, hogy halad e előtte vagy mögötte más szerelvény is. Emellett fontosak a váltó állások, hiszen azokat is át kell állítani, hogy ne legyen torlódás vagy ütközés. Figyelni kell a jelzőket, akárcsak egy valós vasúti közlekedés során. Biztosító berendezés jelzi is, ha szabálytalanul haladt át egy-egy vonat -fejtette ki Dömel Máté.

Tehát nem is olyan egyszerű, mint amennyire első ránézésre tűnik. Hiszen nem automatikusan futnak végig a síneken a vagonok. -Megesik, hogy néhány oszlop bedől a legóból épült, mozgó járművek rezgése miatt. A kígyózó asztalon körülbelül 25-30 szerelvényt mozgatunk egyszerre -tette hozzá.

Dömel Máté azt is elmondta, hogy a kiállítás egyik nehézsége az volt, hogy egy napjuk volt a kiállítási darabok összepakolására, melyet egy furgonban szállítottak Győrbe. Majd a nyitást megelőző napon reggel kezdték az összeszerelést, így 24 óra alatt állítottak be mindent, hogy a látogatók érkezésére minden flottul működjön. Idén négy nagyobb egységgel bővítették ki a vonatos terepasztalukat.