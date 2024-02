Gábor hangsúlyozta, a hajó jól vizsgázott, viszont a tervezettnél jóval lassabban haladt, ezért kellett átgondolnia a folytatás mikéntjét. Amennyiben most tovább menne, szinte bizonyosan belecsúszna a Karib-tengeren májustól tomboló hurrikán szezonba, az pedig felelősen gondolkodva nem vállalható be. Nehéz volt így határoznia, mert nagyon benne volt a mehetnék, de barátai és tanácsadói szerint is felelős döntést hozott.

Rakonczay Gábor hajója a Kanári-szigetek közelében.

S, hogy miért csúszott ki a szezonból? Okolható részben az időjárással, hiszen az útja elején, karácsony és újév első napjaiban, gyakorlatilag szélcsendben haladt, utána pedig sokszor szemből és oldalról kapta a szelet. Ennél fontosabb tényező azonban a hajó súlya. Ezzel a kenuval egyszer már átszelte az Atlanti-óceánt, de akkor jóval "nomádabb" állapotok jellemezték a Vitézt. A mostani útra nemcsak átnevezte, hanem át is építette, felszerelte olyan technikai eszközökkel, amik révén jóval biztonságosabbá vált. Ezért is lehetett szinte folyamatosan követni az útját a portugáliai Lagostól egészen La Palmáig és ő is tudta tartani a kapcsolatot a külvilággal. Szokták mondani, hogy mindennek ára van: Gábor a biztonságért a lassúbb haladással fizetett.

A 24 névre keresztelt hajót a napokban kiemelik a vízből, az apróbb szereléseket elvégzik rajta, majd a szigeten biztonságos helyen tárolják egészen novemberig. Gábor innen folytatja majd kalandos, de egyben veszélyes útját.

A megérkezés pillanatai. Rakonczay Gábor pár napot még eltölt La Palma szigetén, novemberben pedig innen folytatja az útját. Fotók: Rakonczay Gábor közösségi oldala

Mint azt korábban megírtuk, a soproni egyetem egykori hallgatója a portugáliai Lagos kikötőjében karácsony előtt tette vízre a 42 névre keresztelt hajóját. A cél az Atlanti-óceán túlpartján Antigua szigete volt, ahová a 70-90 nap alatt tervezte az érkezést. Ez a cél vált irreálissá azzal, hogy a Kanári-szigetekig tartó út túl hosszúra nyúlt: 33 nap és 10 óra evezés után ért partot.