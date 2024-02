Az alkotás, amely Albert-Dodó Gabriellát az országos 3. helyre repítette.

A Pénziránytű Alapítvány idén is meghirdette alkotópályázatát, amelyen közel ezer tanuló vett részt. A versenyzők egy alkotáson jeleníthették meg megvalósítani kívánt vágyukat, amelyet alapos pénzügyi tervezéssel támasztottak alá. Az országos versenyen a Győri SZC Bolyai János Technikum falai közt működő Gazdálkodj Okosan Tehetségműhely tanulói is részt vettek. Albert-Dodó Gabriella 10. C osztályos tanuló 3. helyezést ért el Siker című pályaművével.